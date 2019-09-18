Kia решит дальнейшую судьбу модели Stinger

В разговоре с журналистами на Франкфуртском автосалоне главный дизайнер Kia Грегори Гийом заявил, что он «не уверен в том, что дела Stinger идут настолько хорошо, как надеялись в компании». «Мы рассчитывали добиться успеха с этой моделью и возлагали на нее большие надежды, – пояснил он. – Но я надеюсь, что Stinger дадут второй шанс».
Гийом привел в пример Audi, которой потребовалось выпустить три поколения A8, чтобы модель получила всеобщее признание и составила достойную конкуренцию BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class.
Проблемы Kia Stinger связаны не с его дизайном, который был разработан европейской студией, полагает топ-менеджер. Он связывает неустойчивые позиции модели с ее высокой ценой: например, в Германии стоимость лифтбека стартует от 44 490 евро (3,2 миллиона рублей), а в Австралии – от 50 490 долларов (2,2 миллиона рублей).
Что же касается Stinger на российском рынке, то цены на него начинаются от 2 074 900 рублей за модификацию с двухлитровым мотором и задним приводом. Версия с системой полного привода и топовым 370-сильным двигателем 3.3 обходится покупателям в 3 404 900 рублей. По собственной информации «Мотора», с начала года в стране было продано 1057 экземпляров Stinger, в том числе 64 автомобиля в августе.
В США дела у Kia Stinger идут лучше: в 2018-м удалось продать 16 806 автомобилей, а за восемь месяцев этого — 9435. Однако в Европе лифтбек пользуется куда меньшей популярность.: 3820 экземпляров реализовали в прошлом году и 2316 с начала этого.
Ранее эксперты страховой компании Hagerty высказали предположение о том, что Kia Stinger может в будущем стать коллекционной моделью. Главный вопрос в том, сможет ли марка, которая совсем недавно была практически никем, действительно сделать автомобиль, который будет иметь коллекционную ценность.