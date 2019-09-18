Kia решит дальнейшую судьбу модели Stinger

Гийом привел в пример Audi, которой потребовалось выпустить три поколения A8, чтобы модель получила всеобщее признание и составила достойную конкуренцию BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class.

Проблемы Kia Stinger связаны не с его дизайном, который был разработан европейской студией, полагает топ-менеджер. Он связывает неустойчивые позиции модели с ее высокой ценой: например, в Германии стоимость лифтбека стартует от 44 490 евро (3,2 миллиона рублей), а в Австралии – от 50 490 долларов (2,2 миллиона рублей).