Kia Stinger предрекли судьбу коллекционной модели

Глава страховой компании Hagerty, предоставляющей услуги владельцам коллекционных автомобилей, считает, что мы живет в «золотом веке масл-каров». В будущем мощные автомобили станут более привлекательными и вырастут в цене. Среди потенциальных кандидатов на попадание в список коллекционных машин Мак-Кил Хагерти рассматривает даже Kia Stinger, сообщает Automotive News.

По словам Хагерти, цена на Dodge Challenger или Demon с минимальным пробегом и большим количеством опций неизменно вырастет. Для коллекционеров автомобили с известными именами — Ferrari, Porsche или Corvette — по-прежнему будут значить больше, чем просто транспортные средства. «Если эти машины выживут и не пострадают в авариях, то однажды они станут коллекционными», — говорит Хагерти.

При этом ключевым фактором, влияющим на ценность автомобиля для коллекционеров, Хагерти считает способности машины на треке.

«Что касается Kia Stinger, то я очарован, – добавляет Хагерти. – Однако главный вопрос в том, сможет ли марка, которая совсем недавно была практически никем, действительно сделать автомобиль, который будет иметь коллекционную ценность?»

Заезд Kia Stinger против Ford Mustang GT. Помимо гонки по прямой, машины проехали по гоночному треку и «посоревновались» в дрифте.

Ранее появилась информации о том, что немецкий Suedwestbank рекомендует состоятельным клиентам присмотреться к рынку классических автомобилей, и вместо акций и облигаций инвестировать свободные средства в винтажные спорткары. По данным аналитиков, цены, например, на Porsche 911 за последние 13 лет выросли на 683 процента.