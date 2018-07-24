Kia Stinger предрекли судьбу коллекционной модели
Глава страховой компании Hagerty, предоставляющей услуги владельцам коллекционных автомобилей, считает, что мы живет в «золотом веке масл-каров». В будущем мощные автомобили станут более привлекательными и вырастут в цене. Среди потенциальных кандидатов на попадание в список коллекционных машин Мак-Кил Хагерти рассматривает даже Kia Stinger, сообщает Automotive News.
По словам Хагерти, цена на Dodge Challenger или Demon с минимальным пробегом и большим количеством опций неизменно вырастет. Для коллекционеров автомобили с известными именами — Ferrari, Porsche или Corvette — по-прежнему будут значить больше, чем просто транспортные средства. «Если эти машины выживут и не пострадают в авариях, то однажды они станут коллекционными», — говорит Хагерти.
При этом ключевым фактором, влияющим на ценность автомобиля для коллекционеров, Хагерти считает способности машины на треке.
«Что касается Kia Stinger, то я очарован, – добавляет Хагерти. – Однако главный вопрос в том, сможет ли марка, которая совсем недавно была практически никем, действительно сделать автомобиль, который будет иметь коллекционную ценность?»
Ранее появилась информации о том, что немецкий Suedwestbank рекомендует состоятельным клиентам присмотреться к рынку классических автомобилей, и вместо акций и облигаций инвестировать свободные средства в винтажные спорткары. По данным аналитиков, цены, например, на Porsche 911 за последние 13 лет выросли на 683 процента.