Обновленный Kia Stinger: раскрыта внешность и моторная гамма

Проще всего опознать рестайлинговый Stinger сзади — по изменённому рисунку фонарей. От диодного канта отказались в пользу горизонтальных секций; в единый блок фонари объединяет полоса стоп-сигнала, эмблема Kia уступила место названию модели прописью, немного видоизменилась нижняя вставка бампера. Вдобавок, у Kia Stinger GT появятся отличительные черты — огромные патрубки выхлопной системы и иное оформление диффузора.
Ключевое изменение спереди — начинка фар: теперь блоков не два, а четыре; диодные дневные ходовые огни выпрямились. Также ожидаются колёсные диски нового дизайна, а в салоне топ-версий появятся виртуальная приборная панель и улучшенная мультимедиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином.
Фото: TheKoreanCarBlog
Базовый Stinger станет существенно мощнее после отказа от 2,0-литрового 255-сильного (353 Нм) мотора в пользу «турбочетвёрки» 2.5 T-GDI мощностью 304 лошадиные силы и крутящим моментом 422 Нм. Топ-версия GT с мотором V6 также прибавит в отдаче, ведь 3,3-литровый 370-сильный (510 Нм) силовой агрегат могут заменить на 3,5-литровый мотор мощностью 380 лошадиных сил и крутящим моментом 530 Нм.
Оба мотора обновлённого Stinger знакомы по бизнес-седану Genesis G80 второго поколения. Судьба турбодизеля 2.2, которым Stinger оснащают на некоторых рынках, неизвестна: корейский автопроизводитель может сохранить мотор в линейке, а может отказаться от дизельной версии из-за небольших продаж.
Тесты незакамуфлированных прототипов Kia Stinger говорят о том, что премьера лифтбека не за горами. Точная дата дебюта модели не сообщается, но в Южной Корее рестайлинговая пятидверка может быть представлена до конца августа.
От успеха продаж обновлённых Kia Stinger зависят перспективы второго поколения модели. Пока корейский концерн недоволен тиражами «драйверского» лифтбека, поэтому разработка преемника под вопросом.