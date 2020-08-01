Обновленный Kia Stinger: раскрыта внешность и моторная гамма

Проще всего опознать рестайлинговый Stinger сзади — по изменённому рисунку фонарей. От диодного канта отказались в пользу горизонтальных секций; в единый блок фонари объединяет полоса стоп-сигнала, эмблема Kia уступила место названию модели прописью, немного видоизменилась нижняя вставка бампера. Вдобавок, у Kia Stinger GT появятся отличительные черты — огромные патрубки выхлопной системы и иное оформление диффузора.

Ключевое изменение спереди — начинка фар: теперь блоков не два, а четыре; диодные дневные ходовые огни выпрямились. Также ожидаются колёсные диски нового дизайна, а в салоне топ-версий появятся виртуальная приборная панель и улучшенная мультимедиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином.