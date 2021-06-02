Kia Stinger обзавелся очень дорогой спецверсией Scorpion

В основу очень дорогого эксклюзива для американского рынка лег уровень оснащения GT2. Отличить его от стандартной модели можно по черному декору: элементам крыльев, корпусам боковых зеркал заднего вида и наконечникам выхлопных патрубков.

Кроме того, Kia оснастила такой Stinger уникальным задним спойлером в цвет кузова и набором 19-дюймовых черных колес с особым дизайном. Для спецверсии приготовили три цвета кузова на выбор – белый Snow White Pearl, черный Aurora Black и серебристый Ceramic Silver.