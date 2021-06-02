Kia Stinger обзавелся очень дорогой спецверсией Scorpion

Kia Stinger обзавелся очень дорогой спецверсией ScorpionЮжнокорейская марка будет выпускать по 250 таких спортседанов в месяц, но только в США
В основу очень дорогого эксклюзива для американского рынка лег уровень оснащения GT2. Отличить его от стандартной модели можно по черному декору: элементам крыльев, корпусам боковых зеркал заднего вида и наконечникам выхлопных патрубков.
Кроме того, Kia оснастила такой Stinger уникальным задним спойлером в цвет кузова и набором 19-дюймовых черных колес с особым дизайном. Для спецверсии приготовили три цвета кузова на выбор – белый Snow White Pearl, черный Aurora Black и серебристый Ceramic Silver.
Не обошлось без изменений и в салоне: он получил элементы отделки из углеродного волокна и может быть обшит натуральной кожей Nappa черного либо красного цвета. В движение автомобиль приводит 3,3-литровый V6 с двойным турбонаддувом, развивающий 368 лошадиных сил.
Каждый месяц Kia будет собирать по 250 экземпляров Stinger Scorpion Special Edition, и все они предназначаются для американского рынка. Модель доступна как с задним, так и с полным приводом: в первом случае цена составит как минимум 52 585 долларов (3,9 миллиона рублей), а во втором – 54 785 долларов (4 миллиона рублей), не считая стоимости доставки. Рекомендованная цена «Стингер» GT2 в США составляет 51 290 долларов (3,7 миллиона рублей).
Ранее Kia поделилась фотографиями салона рестайлингового седана K900. Флагману обещаны более крупный экран мультимедийной системы, сканер отпечатков пальцев, обновление «по воздуху» и приложение для смартфона с удаленным доступом к камерам кругового обзора.