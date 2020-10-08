У кроссовера Kia Stonic появилась «драйверская» версия

Версию GT Line можно узнать по другому рисунку нижней решётки радиатора, новым бамперам и ромбовидным насадкам на патрубки выпускной системы. Кроме того, «драйверскому» кроссоверу положены 17-дюймовые диски, двухцветная окраска кузова и светодиодная оптика. В салоне – вставки «под карбон» и руль с логотипом GT Line.
Stonic GT Line стандартно комплектуется адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе движения, системой мониторинга «мёртвых» зон, системой предотвращения фронтального столкновения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов и системой предотвращения столкновения при движении задним ходом.
Фото: Kia
Европейцам предложат Stonic GT Line с безальтернативным «мягким» гибридом: «турботройкой» 1.0 и 48-вольтовым стартер-генератором. Вариантов мощности два – 100 либо 120 лошадиных сил, трансмиссию также можно выбрать – доступен как «робот» с двумя сцеплениями, так и новая «интеллектуальная» шестиступенчатая механическая коробка передач iMT с электронной педалью сцепления.
Фото: Kia
Рестайлинговый Kia Rio X-Line: новые подробности
Обычный Stonic можно купить в Европе с тем же 1,0-литровым мотором, но без электронного довеска, а также с атмосферным двигателем объёмом 1,2 литра мощностью 84 лошадиные силы. Привод – только передний.
В России Kia Stonic не представлен.