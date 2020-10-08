У кроссовера Kia Stonic появилась «драйверская» версия

Версию GT Line можно узнать по другому рисунку нижней решётки радиатора, новым бамперам и ромбовидным насадкам на патрубки выпускной системы. Кроме того, «драйверскому» кроссоверу положены 17-дюймовые диски, двухцветная окраска кузова и светодиодная оптика. В салоне – вставки «под карбон» и руль с логотипом GT Line.

Stonic GT Line стандартно комплектуется адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе движения, системой мониторинга «мёртвых» зон, системой предотвращения фронтального столкновения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов и системой предотвращения столкновения при движении задним ходом.