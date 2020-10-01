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Рестайлинговый Kia Rio X-Line: новые подробности

Хэтчбек с новым дизайном сертифицировали следом за седаном

Актуальный Kia Rio X-Line © Мотор.Ру
Лиза Будрина
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновлённый Kia Rio X-Line – хэтчбек изменится внешне следом за седаном Rio, который поступил в продажу 1 октября. ОТТС даёт автопроизводителю право начать сборку модели и выпустить её на рынок. Сертификат, выданный на Rio X-Line, начнёт действовать с 15 октября 2020 года.

Сомнений в том, что хэтчбек обновится по той же схеме, что и седан, не было, однако официально в компании пока не анонсировали появление новинки на рынке. Между тем, автопроизводитель уже тестирует рестайлинговый Rio X-Line на российских дорогах закамуфлированный прототип сфотографировали на Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга ещё в начале лета.

Ожидается, что хэтчбек обзаведётся радиаторной решёткой нового дизайна, иными бамперами и фарами со «слезами» ходовых огней, как у обновлённой четырёхдверки Rio. От седана он отличается увеличенным до 190-195 миллиметров (в зависимости от колёс) дорожным просветом и защитными накладками на порогах и арках из неокрашенного пластика.

Шпионский снимок обновлённого Kia Rio X-Line

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Первый тест Kia Rio X-Line: хэтчбека, который хочет быть кроссовером

Приподнятый хэтчбек Rio X-Line появился на российском рынке в 2017 году и выпускается на петербургском заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» на одном конвейере с Rio, Hyundai Solaris и Creta. Сборку обновлённого Rio X-Line организуют там же.

Однако у Kia могут возникнуть проблемы с Rio X-Line. Выяснилось, что товарным знаком «XLine» с 2013 года владеет ростовский бизнесмен Олег Ивус. Он намерен через суд добиться того, чтобы автопроизводитель перестал использовать это название. Кроме того, бизнесмен рассчитывает получит от Kia компенсацию в размере 90,9 миллиарда рублей.

Источник: Росстандарт