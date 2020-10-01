Рестайлинговый Kia Rio X-Line: новые подробности

Сомнений в том, что хэтчбек обновится по той же схеме, что и седан, не было, однако официально в компании пока не анонсировали появление новинки на рынке. Между тем, автопроизводитель уже тестирует рестайлинговый Rio X-Line на российских дорогах – закамуфлированный прототип сфотографировали на Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга ещё в начале лета.
Ожидается, что хэтчбек обзаведётся радиаторной решёткой нового дизайна, иными бамперами и фарами со «слезами» ходовых огней, как у обновлённой четырёхдверки Rio. От седана он отличается увеличенным до 190-195 миллиметров (в зависимости от колёс) дорожным просветом и защитными накладками на порогах и арках из неокрашенного пластика.
Русский автомобиль
Приподнятый хэтчбек Rio X-Line появился на российском рынке в 2017 году и выпускается на петербургском заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» на одном конвейере с Rio, Hyundai Solaris и Creta. Сборку обновлённого Rio X-Line организуют там же.
Однако у Kia могут возникнуть проблемы с Rio X-Line. Выяснилось, что товарным знаком «XLine» с 2013 года владеет ростовский бизнесмен Олег Ивус. Он намерен через суд добиться того, чтобы автопроизводитель перестал использовать это название. Кроме того, бизнесмен рассчитывает получит от Kia компенсацию в размере 90,9 миллиарда рублей.