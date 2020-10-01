Рестайлинговый Kia Rio X-Line: новые подробности

Сомнений в том, что хэтчбек обновится по той же схеме, что и седан, не было, однако официально в компании пока не анонсировали появление новинки на рынке. Между тем, автопроизводитель уже тестирует рестайлинговый Rio X-Line на российских дорогах – закамуфлированный прототип сфотографировали на Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга ещё в начале лета.

Ожидается, что хэтчбек обзаведётся радиаторной решёткой нового дизайна, иными бамперами и фарами со «слезами» ходовых огней, как у обновлённой четырёхдверки Rio. От седана он отличается увеличенным до 190-195 миллиметров (в зависимости от колёс) дорожным просветом и защитными накладками на порогах и арках из неокрашенного пластика.