Kia Stonic обновился и получил «механику» с электронной педалью сцепления

Модель пользуется стабильным спросом в Европе. Так, с момента появления на рынке в середине 2017 года Stonic разошёлся в количестве 150 тысяч экземпляров. С появлением экологичной версии популярность кроссовера может возрасти.

В России Stonic не продаётся. Россиянам доступны компактные кроссоверы Soul и Seltos, а также вседорожный вариант ExCeed.