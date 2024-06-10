Kia отзывает почти полмиллиона внедорожников из-за риска пожара

Владельцев проблемных машин просят парковать их вдали от зданий

Kia отзывает почти полмиллиона внедорожников из-за риска пожара. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило, что из-за дефекта электроподогрева сидений почти все Kia Telluride в зоне риска. Отзыв затронет 462 869 внедорожников для североамериканского рынка, относящихся к 2020-2024 модельным годам. Особо отмечается, что возгорание может произойти и на ходу, и на стоянке, то есть при выключенном зажигании.