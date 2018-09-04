Большой кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

Официальной информации о технической начинке Telluride нет, однако некоторый намек дал глава отдела планирования американского офиса Kia Орт Хедрик. Так, большой кроссовер могут построить на заднеприводной платформе от флагманского седана K900 (в России продается под названием Quoris). В таком случае он будет комплектоваться 3.3-литровым твин-турбо двигателем V6 мощностью 370 лошадиных сил и 509 Нм крутящего момента.