Модель следующего поколения рассекретят в марте

Пульс

Новый Kia cee’d сфотографировали почти без камуфляжа

213b01cdb7672b9428849e2214fd4297593ac3ce
21 декабря 2017

В распоряжении сайта The Korean Car Blog оказались первые шпионские фотографии хэтчбека Kia cee’d третьего поколения. Автомобиль почти без камуфляжа был заснят в Южной Корее во время тестов на уровень выбросов CO2.

[Тест-драйв обновленного Kia cee’d](https://motor.ru/testdrives/newceed.htm)

Тест-драйв обновленного Kia cee’d

Детальной информации о новом «Сиде» пока нет. Ожидается, что гамма модификаций модели расширится: к хэтчбеку и универсалу добавятся автомобили с кузовами кроссовер и «шутинг-брейк».

Первый из них будет представлять собой, вероятно, обычную пятидверку с внедорожным обвесом и увеличенным дорожным просветом. Предвестника «шутинг-брейка» компания Kia показала на франкфуртском концепте Proceed. Это был автомобиль с сильно покатой линией крыши, 20-дюймовыми колесами и большой панорамной крышей.

[Самые-самые купе-универсалы](https://motor.ru/selector/shootingbrake.htm)

Самые-самые купе-универсалы

Мировая премьера нового хэтчбека Kia cee’d состоится в марте следующего года на моторшоу в Женеве.

В линейку версий нынешнего «Сида» входят только хэтчбек, универсал и «подогретая» модификация GT. Модель доступна с моторами объемом 1,4 и 1,6 литра, выдающими от 100 до 135 сил.

В России Kia cee’d стоит от 752 900 тысяч рублей.

22 отменных хэтчбека, которых нет в России

Но которые стоило бы к нам привезти

Фото thekoreancarblog.com
Теги:
Kiacee'd
Новости по теме
27 ноября 2017
Kia дополнит семейство cee'd нового поколения кроссовером
12 сентября 2017
Предвестник будущего Kia pro_cee’d — это фастбек с парфюмерией внутри
7 сентября 2017
Дизайн следующего Kia pro_cee'd показали во всех деталях