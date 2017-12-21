Новый Kia cee’d сфотографировали почти без камуфляжа

В распоряжении сайта The Korean Car Blog оказались первые шпионские фотографии хэтчбека Kia cee’d третьего поколения. Автомобиль почти без камуфляжа был заснят в Южной Корее во время тестов на уровень выбросов CO2.

Детальной информации о новом «Сиде» пока нет. Ожидается, что гамма модификаций модели расширится: к хэтчбеку и универсалу добавятся автомобили с кузовами кроссовер и «шутинг-брейк».

Первый из них будет представлять собой, вероятно, обычную пятидверку с внедорожным обвесом и увеличенным дорожным просветом. Предвестника «шутинг-брейка» компания Kia показала на франкфуртском концепте Proceed. Это был автомобиль с сильно покатой линией крыши, 20-дюймовыми колесами и большой панорамной крышей.

Мировая премьера нового хэтчбека Kia cee’d состоится в марте следующего года на моторшоу в Женеве.

В линейку версий нынешнего «Сида» входят только хэтчбек, универсал и «подогретая» модификация GT. Модель доступна с моторами объемом 1,4 и 1,6 литра, выдающими от 100 до 135 сил.

В России Kia cee’d стоит от 752 900 тысяч рублей.