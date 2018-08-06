Объявлены российские цены на новый Kia Ceed
Компания Kia опубликовала российские цены на хэтчбек Ceed нового поколения. Модель, которая будет доступна с тремя моторами и в шести комплектациях, обойдется минимум в 949,9 тысячи рублей.
Базовый вариант – это автомобиль со 100-сильным мотором 1.4 и шестиступенчатой механической коробкой передач. В оснащение такой машины входят фронтальные и боковые подушки безопасности, датчик света, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема с Bluetooth, подогрев зеркал заднего вида и кондиционер.
Доплатив 50 тысяч рублей, можно получить машину со 128-сильным мотором, подогревом руля и передних сидений, дополнительным электрическим отопителем салона и кожаной обшивкой руля.
Цены на Kia Ceed
|1.4 (100 сил, МТ)
|1.6 (128 сил, МТ)
|1.6 (128 сил, АТ)
|1.4T (140 сил, 7DCT)
|Classic
|949 900
|--
|--
|--
|Comfort
|--
|979 900
|1 019 900
|--
|Luxe
|--
|1 029 900
|1 069 900
|1 149 900
|Prestige
|--
|--
|1 119 900
|1 999 900
|Premium
|--
|--
|--
|1 319 900
|Premium+
|--
|--
|--
|1 459 900
Самый доступный вариант с «автоматом» обойдется минимум в 1 019 900 рублей, а Сeed со 140-сильным турбомотором и семиступенчатым «роботом» – в 1 149 900 рублей.
Топовый вариант оснащения включает поворотные светодиодные фары, навигацию, камеру заднего вида, бесключевой доступ, беспроводную зарядку для смартфона, аудиокомплекс JBL, передний парктроник, люк, подогрев задних сидений, адаптивный круиз, а также системы удержания в полосе, распознавания дорожных знаков, автоматической парковки, распознавания усталости водителя и предотвращения фронтальных столкновений.
Производство Kia Ceed третьего поколения уже началось на заводе «Автотор» в Калининграде. Продажи модели начнутся 29 августа.