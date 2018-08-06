Модель нового поколения доступна с тремя моторами и в шести комплектациях

Пульс

Объявлены российские цены на новый Kia Ceed

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6 августа 2018

Компания Kia опубликовала российские цены на хэтчбек Ceed нового поколения. Модель, которая будет доступна с тремя моторами и в шести комплектациях, обойдется минимум в 949,9 тысячи рублей.

[Автомобиль из «Стартрека», спортивный родстер и другие необычные машины Kia](https://motor.ru/selector/kianeiznashegodvora.htm)

Автомобиль из «Стартрека», спортивный родстер и другие необычные машины Kia

Базовый вариант – это автомобиль со 100-сильным мотором 1.4 и шестиступенчатой механической коробкой передач. В оснащение такой машины входят фронтальные и боковые подушки безопасности, датчик света, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема с Bluetooth, подогрев зеркал заднего вида и кондиционер.

Доплатив 50 тысяч рублей, можно получить машину со 128-сильным мотором, подогревом руля и передних сидений, дополнительным электрическим отопителем салона и кожаной обшивкой руля.

Цены на Kia Ceed

1.4 (100 сил, МТ) 1.6 (128 сил, МТ) 1.6 (128 сил, АТ) 1.4T (140 сил, 7DCT)
Classic 949 900 -- -- --
Comfort -- 979 900 1 019 900 --
Luxe -- 1 029 900 1 069 900 1 149 900
Prestige -- -- 1 119 900 1 999 900
Premium -- -- -- 1 319 900
Premium+ -- -- -- 1 459 900

Самый доступный вариант с «автоматом» обойдется минимум в 1 019 900 рублей, а Сeed со 140-сильным турбомотором и семиступенчатым «роботом» – в 1 149 900 рублей.

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Топовый вариант оснащения включает поворотные светодиодные фары, навигацию, камеру заднего вида, бесключевой доступ, беспроводную зарядку для смартфона, аудиокомплекс JBL, передний парктроник, люк, подогрев задних сидений, адаптивный круиз, а также системы удержания в полосе, распознавания дорожных знаков, автоматической парковки, распознавания усталости водителя и предотвращения фронтальных столкновений.

Производство Kia Ceed третьего поколения уже началось на заводе «Автотор» в Калининграде. Продажи модели начнутся 29 августа.

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