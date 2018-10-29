Kia рассказала о замене седана Quoris для России

В России будут предлагаться полноприводные автомобили с атмосферными бензиновыми двигателями. В их числе: 248-сильный шестицилиндровый агрегат объемом 3,3 литра и 413-сильная «восьмерка» объемом пять литров. Оба мотора станут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В оснащение K900, колесная база которого достигает 3,1 метра, входят светодиодные фары, электронноуправляемые амортизаторы, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, а также интеллектуальная фоновая подсветка салона, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone.