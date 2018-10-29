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19:00

Kia рассказала о замене седана Quoris для России

На нашем рынке появится модель K900 с полным приводом

Компания Kia привезет в Россию представительский седан K900 второго поколения. Предшественник этого автомобиля продавался на нашем рынке под именем Quoris, однако теперь модель будет носить то же имя, что в США и Канаде – K900. В Южной Корее эта же машина называется K9.

В России будут предлагаться полноприводные автомобили с атмосферными бензиновыми двигателями. В их числе: 248-сильный шестицилиндровый агрегат объемом 3,3 литра и 413-сильная «восьмерка» объемом пять литров. Оба мотора станут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В оснащение K900, колесная база которого достигает 3,1 метра, входят светодиодные фары, электронноуправляемые амортизаторы, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, а также интеллектуальная фоновая подсветка салона, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone.

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Российская премьера новинки состоится в первом полугодии 2019-го. Данные о комплектациях и ценах появятся ближе к началу продаж. Модель будут собирать на российском заводе «Автотор» в Калининграде.

Конкурентом Kia K900 станет Genesis G90, который с 309-сильным мотором и полным приводом можно купить за 4,8 миллиона рублей.

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