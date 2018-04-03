Новый Kia Quoris будут собирать в Калининграде

Флагманский седан Kia Quoris второго поколения, дебютировавший на автосалоне в Нью-Йорке, будут собирать на российском заводе «Автотор» в Калининграде. Подготовка к производству начнется во второй половине текущего года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Модель первого поколения выпускается на «Автоторе» с 2013 года. Всего за это время с конвейера сошло более двух тысяч автомобилей. По предварительной информации, продажи нового Quoris в России могут начать до конца 2018 года.

Новый Kia Quoris, известный на североамериканском рынке как K900, стал длиннее и шире предшественника. Колесная база седана увеличилась на 60 миллиметров и теперь составляет 3105 миллиметров. Дизайн новинки разрабатывался совместными усилиями центров дизайна Kia в корейском Намьянге и американском Ирвайне.

В США K900 доступен только с одним мотором — «битурбошестеркой» 3.3 мощностью 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией, разработанной Kia. Седан также укомплектован системой полного привода с динамическим распределением момента между осями.

В список оснащения Kia K900 нового поколения входит светодиодная оптика, электронноуправляемые амортизаторы, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, а также интеллектуальная фоновая подсветка салона, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone.

Всего в Калининграде (помимо Quoris) выпускают 10 моделей Kia: cee’d, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage и Stinger. На «Автоторе» также развернута сборка машин BMW, Genesis и Hyundai.