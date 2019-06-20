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12:40

Представлен кроссовер Kia Seltos, который появится в России

Мировая премьера глобальной модели прошла в Дели

Глобальные продажи компактного кроссовера Kia Seltos начнутся во второй половине 2019 года, а на российском рынке новинка появится в следующем году.
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Как сообщает пресс-служба Kia, для глобального Seltos предусмотрены три мотора: бензиновый с наддувом 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил, 146-сильный «атмосферник» объемом 2 литра, а также 1,6-литровый дизель, который выдает 136 сил. В зависимости от рынка кроссовер получит семиступенчатый «робот» 7DCT с двумя сцеплениями, шестидиапазонный автомат либо вариатор. Двигатели и трансмиссии, с которыми Seltos приедет в Россию, рассекретят ближе к старту продаж.

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Seltos оснащается системой выбора режимов движения Drive Mode Select, задача которой — адаптировать работу узлов под стиль вождения и дорожные условия. Уже в базе кроссовер предложат с системой динамической стабилизации и трекшен-контролем, также будут доступны парктроники, функция помощи при старте на подъеме и система помощи при экстренном торможении. Кроме того, в список оборудования включена мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и аудиосистема Bose с восемью динамиками.

За дополнительную плату можно заказать цветную динамическую подсветку салона Sound Mood Lighting: с ней световые элементы, размещенные в дверных панелях, будут мигать в ритм музыки.

Производство Kia Seltos наладят на заводах в Андра Прадеш (Индия) и Гваньчжу (Южная Корея). Версию для нашего рынка, скорее всего, будут собирать в России.

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