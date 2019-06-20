Представлен кроссовер Kia Seltos, который появится в России

Как сообщает пресс-служба Kia, для глобального Seltos предусмотрены три мотора: бензиновый с наддувом 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил, 146-сильный «атмосферник» объемом 2 литра, а также 1,6-литровый дизель, который выдает 136 сил. В зависимости от рынка кроссовер получит семиступенчатый «робот» 7DCT с двумя сцеплениями, шестидиапазонный автомат либо вариатор. Двигатели и трансмиссии, с которыми Seltos приедет в Россию, рассекретят ближе к старту продаж.
Seltos оснащается системой выбора режимов движения Drive Mode Select, задача которой — адаптировать работу узлов под стиль вождения и дорожные условия. Уже в базе кроссовер предложат с системой динамической стабилизации и трекшен-контролем, также будут доступны парктроники, функция помощи при старте на подъеме и система помощи при экстренном торможении. Кроме того, в список оборудования включена мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и аудиосистема Bose с восемью динамиками.
За дополнительную плату можно заказать цветную динамическую подсветку салона Sound Mood Lighting: с ней световые элементы, размещенные в дверных панелях, будут мигать в ритм музыки.
Производство Kia Seltos наладят на заводах в Андра Прадеш (Индия) и Гваньчжу (Южная Корея). Версию для нашего рынка, скорее всего, будут собирать в России.