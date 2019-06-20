Представлен кроссовер Kia Seltos, который появится в России

За дополнительную плату можно заказать цветную динамическую подсветку салона Sound Mood Lighting: с ней световые элементы, размещенные в дверных панелях, будут мигать в ритм музыки.

Производство Kia Seltos наладят на заводах в Андра Прадеш (Индия) и Гваньчжу (Южная Корея). Версию для нашего рынка, скорее всего, будут собирать в России.