Появились подробности о новом кроссовере Kia для России

Что же касается версии для России, то кроссовер, скорее всего, укомплектуют 146-сильным «атмосферником» объемом 2,0 литра. Для глобальной модели также предусмотрены бензиновый агрегат 1.6 T-GDI с наддувом мощностью 177 лошадиных сил.

На мировых рынках новинка появится уже в 2019 году, а старт российских продаж запланирован на будущий год.