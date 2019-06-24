Появились подробности о новом кроссовере Kia для России

Габаритная длина Seltos достигает 4315 миллиметров, ширина – 1800 миллиметров, высота – 1620 миллиметров, а колесная база равна 2610 миллиметрам. Таким образом, кроссовер Kia на 45 миллиметров длиннее, на 20 миллиметров шире и на 45 миллиметров ниже Hyundai Creta. При этом дорожный просвет у обоих автомобилей одинаковый и составляет 190 миллиметров.
На индийском рынке Kia Seltos появится со 115-сильным бензиновым мотором объемом 1,5 литра, полуторалитровым дизелем либо с 1,4-литровым турбодвигателем с отдачей 140 сил. Трансмиссия – пятиступенчатая «механика», шестидиапазонный «автомат», семиступенчатый «робот» и двумя сцеплениями, а также вариатор для наддувного агрегата.
Что же касается версии для России, то кроссовер, скорее всего, укомплектуют 146-сильным «атмосферником» объемом 2,0 литра. Для глобальной модели также предусмотрены бензиновый агрегат 1.6 T-GDI с наддувом мощностью 177 лошадиных сил.
На мировых рынках новинка появится уже в 2019 году, а старт российских продаж запланирован на будущий год.