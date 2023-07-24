Рассекречена внешность обновленного Kia Sorento

Кроссовер получит дизайн в стиле EV9

В Сети появился тизер обновленного Kia Sorento. Внешность кроссовера приведут в соответствие с обликом последних моделей марки, таких как EV9 и Picanto, а также оснастят новой мультимедийной системой. Гамма двигателей при этом вряд ли не изменится. Она по-прежнему будет включать бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридные силовые установки.