Рассекречена внешность обновленного Kia Sorento

Рассекречена внешность обновленного Kia SorentoКроссовер получит дизайн в стиле EV9
В Сети появился тизер обновленного Kia Sorento. Внешность кроссовера приведут в соответствие с обликом последних моделей марки, таких как EV9 и Picanto, а также оснастят новой мультимедийной системой. Гамма двигателей при этом вряд ли не изменится. Она по-прежнему будет включать бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридные силовые установки.
Кроссовер Kia Sorento четвертого поколения был представлен совсем недавно, в 2020 году. Однако корейская марка уже готовится к первому рестайлингу. Судя по фотографии, опубликованной Korean Car Blog, вседорожник получит новый дизайн с явными отсылками к электрокару EV9 и хэтчбеку Picanto и будет дальше развивать философию дизайна Opposites United, которую Kia впервые использовала для EV6.
По слухам, задняя часть кузова Sorento тоже претерпит небольшие изменения — например, появится перемычка между фонарями или поменяется их рисунок. В салоне ожидаются усовершенствованная медиасистема, улучшенные материалы отделки и новый руль. Расширится и список электронных ассистентов, причем часть из них может перейти из опциональных в стандартные.
А вот гамма двигателей, скорее всего, останется прежней. Сейчас в зависимости от рынка Sorento предлагают с бензиновыми «четверками» 2.5 (182—285 л.с., 232—422 Нм), атмосферным V6 3.5 (272 л.с., 331 Нм), гибридными силовыми установками на базе турбомотора 1.6 T-GDi (230—265 л.с., 350 Нм)и с дизельным Smartstream D2.2 CRDi мощностью 202 лошадиные силы и 441 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный автомат для машин с обычным ДВС и шестидиапазонный для гибридов.