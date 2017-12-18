В России обновленный Kia Sorento Prime появится в феврале

Обновленный кроссовер Kia Sorento Prime доберется до России в феврале следующего года. Модель будет доступна с тремя моторами, двумя вариантами коробки передач, а также в пяти- или семиместной конфигурации.

От дорестайлингового кроссовера автомобиль можно отличить по другим бамперам, светодиодными фарам головного света и иной решетке радиатора. Салон Kia Sorento Prime будет доступен в четырех вариантах оформления, а не в двух, как ранее: черном, коричневом, черном-сером и черно-бежевом.

У обновленной модели останется модификации GT Line с чуть более мощными тормозами, окрашенными в красный цвет суппортами, а также «спортивными» элементами оформления салона и экстерьера.

Версия GT Line

В оснащение Sorento Prime войдет электропривод двери багажника, мультимедийный комплекс с семи- или восьмидюймовым экраном, беспроводная зарядка для смартфона, круговой видеообзор и аудиосистема Harman/Kardon.

Для кроссовера доступны бензиновые моторы объемом 2,4 и 3,5 литра, которые выдают 188 и 249 сил соответственно, а также 200-сильным дизелем 2.2. Наименее мощный бензиновый агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а два других – с восьмидиапазонной АКП.

Цены на обновленный кроссовер объявят позже. Сейчас Sorento Prime стоит от 1,96 миллиона рублей.