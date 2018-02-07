Kia показала конкурента «Креты»

Компания Kia показала на выставке AutoExpo в Индии концептуальный кроссовер SP. В 2019 году, как сообщает Autocar India, выйдет серийная версия этого прототипа, которая поборется за покупателей с Hyundai Creta.

Никаких технических подробностей об SP корейский автопроизводитель не привел. Местные СМИ отмечают, что, скорее всего, в основу готовой к производству модели ляжет платформу «Креты».

На индийском рынке Hyundai Creta предлагается с тремя двигателями: парой дизелей 1.6 и 1.4 мощностью 128 и 90 лошадиных сил соответственно, а также с бензиновым агрегатом 1.6, который выдает 123 силы.

Самая доступная версия «Крета» стоит в Индии 929 000 рупий, что эквивалентно 827 000 рублей.

На российском рынке самым компактным и доступным кроссовером компании Kia является Soul, цены на который начинаются с 850 900 рублей. Наиболее доступная версия Hyundai Creta оценена в 799 900 рублей.