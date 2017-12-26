Компактные кроссоверы в битве за господство на рынке: Hyundai Creta и Renault Kaptur vs Mitsubishi ASX и Nissan Juke

Четыре комнаты
Компактные кроссоверы в битве за господство на рынке: Hyundai Creta и Renault Kaptur vs Mitsubishi ASX и Nissan Juke

Александр Мирошкин
27 декабря

Оглушительный треск, с которым российский рынок совсем недавно летел в тартарары, было слышно не только в нишевых сегментах вроде хот-хэтчей – о них мы с Конончуком уже порыдали. Выкосило даже суперхиты, за которыми в свое время выстраивались громадные очереди!

Вспомните: пока одни с пеной у рта доказывали, что Nissan Juke – страшный, как война похмельным утром, другие покупали его тиражами, которым позавидовали бы мейнстримные модели. И я этих людей понимаю. Потому что «Джук» – машина интересная. Она как Кирстен Данст или Ума Турман. Но в 2016 году Nissan Juke российский рынок покинул. Потому что курс рубля загнал его ценник в космос, а контраргументов вроде локальной сборки у японцев не нашлось.

Тогда же, в 2016-м из России ретировался еще один столп сегмента компактных кроссоверов – Mitsubishi ASX. Разница между этими похожими событиями – в настроении, с которым они воспринимались. За «Джук» было все-таки обидно, а исчезновение ASX сказалось на россиянах так же, как военный переворот в Бурунди. То есть, прошло почти незаметно.

В этом тесте мы будем использовать простую систему набора очков. На четыре машины – четыре раунда. Победитель каждого из них получает три балла, за второе место даем два балла, за третье – один, а за четвертое – дырку от бублика.

В этом тесте мы будем использовать простую систему набора очков. На четыре машины – четыре раунда. Победитель каждого из них получает три балла, за второе место даем два балла, за третье – один, а за четвертое – дырку от бублика.

Но свято место пусто не бывает. Поэтому пока Nissan и Mitsubishi непонятно где шлялись, компании Hyundai и Renault, для которых Россия уже почти родной дом, состряпали для нас парочку новых кроссоверов. Creta и Kaptur не только заткнули образовавшуюся брешь, но и откусили кусок пирога у своих братьев-бюджетников – Hyundai Solaris и Renault Logan.

И вот на фоне крепнущего рынка Juke и ASX решили... вернуться. Но стоило ли им это делать, чтобы заново доказывать свою состоятельность перед дерзким молодняком? Давайте разбираться. Оценивать машины мы будем в той же последовательности, что обычно сопровождает поход к дилеру: узнал цену, посидел за рулем, сгонял на тест-драйв, обошел еще раз и что-то решил.

Цены

В России Nissan Juke с недавних времен – это только монопривод, атмосферник 1.6 на 117 лошадиных сил и вариатор. На фоне прежнего богатства выбора картина так себе. А если открыть прайс-лист, грусть уже не оставит вас ни на минуту.

Такая машина, как у нас, в топовой комплектации LE Perso, стоит 1 288 000 рублей. Можно было бы подумать, что тачка размером с сандаль и таким ценником должна трещать по швам от упакованного в нее фарша. Но нет. За почти миллион триста можно получить контрастные вставки снаружи и внутри, 18-дюймовые колеса, старую мультимедийку с графикой уровня Motorola E398 и однозонный климат.

У Mitsubishi ASX дела с ценообразованием обстоят почти так же, как у Juke, только… еще хуже. Входной билет – 1 099 000 рублей. И это те же 117 сил и монопривод, но с «механикой». Хочешь две педали? Готовь 1 339 990 рублей за полный привод и 150-сильный мотор 2.0 с вариатором. А тестовый образец стоит еще дороже – 1 479 990 рублей. Почти пол-то-ра.

Правда, в Mitsubishi за 140 000 рублей сверху нагрузили ASX весьма некислым набором опций. Загибайте пальцы на руках и готовьте ноги: хромированные ручки, светодиодные дневные ходовые огни, тонировка задних стекол, круиз-контроль, кожаный салон, электропривод водительского кресла, лампочки в козырьках, шесть динамиков, Bluetooth с USB, бесключевой доступ, камера заднего вида, датчики дождя и света.

Renault Kaptur – машина сама по себе яркая и интересная, но нам выдали ключи от комплектации Extreme, самой навороченной и расфуфыренной. Со светодиодными фарами и кожаным салоном. Все остальное – такое же, как у топового, но неэкстремального «Каптюра»: два литра (143 л.с.), полный привод и четырехступенчатый (!) автомат. Просят за это великолепие 1 254 990 рублей.

Закрывает арифметический парад лидер российского рынка, кроссовер, который смог навалять непобедимому «Дастеру» – Hyundai Creta. Для чистоты эксперимента он, естественно, тоже в топовой комплектации за 1 229 900 рублей – с полным приводом, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и 150-сильным мотором 2.0. Да-да, вам не показалось, «Крета» – самая дешевая! Правда, на тестовой машине были еще пакеты опций на 125 000 рублей, в которые входят 17-дюймовые колеса, кожа и подогрев заднего дивана – оборудование не самое необходимое. И даже с ним кореец получается дешевле ASX, но дороже «Джука» и Renault Kaptur.

Чтобы собрать ваши глаза в кучу, разницу в оснащении (а иногда и совпадения) мы собрали в большую, но удобную таблицу, прямо под которой – итоги первого раунда.

Оценка за раунд

Creta уступила Renault Kaptur балл из-за пакета дополнительного оборудования, заметно увеличившего базовую цену.

Creta уступила Renault Kaptur балл из-за пакета дополнительного оборудования, заметно увеличившего базовую цену.

Внутри

Не зря все-таки Nissan и Renault входят в один альянс. Потому что и у Juke, и у Kaptur эргономика хромает – правда, на разные ноги. На правах победителя первого раунда начинает Renault.

Базовые автомобильные знания в Kaptur пригодятся только для запуска двигателя и включения радио. Со всем остальным придется разбираться – хотя про странности Renault уже написано столько, что этого хватит на небольшой томик. Напомню самое важное: кнопка включения круиз-контроля тут стоит под ручником, но управление самим круизом размещено на руле. Клавиши обогрева кресел спрятаны на боковинах сидений (индикатор включения – жжение в области ягодиц), а управлять музыкой надо через джойстик под баранкой, к которому за несколько лет взаимодействия с машинами Renault я так и не привык.

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Интерьер Kaptur выглядит очень по-европейски, что нетипично для большинства российских Renault, за исключением нового Koleos. Но в комплекте с красивым дизайном идут не самые лучшие материалы отделки и большие проблемы с эргономикой.

Интерьер Kaptur выглядит очень по-европейски, что нетипично для большинства российских Renault, за исключением нового Koleos. Но в комплекте с красивым дизайном идут не самые лучшие материалы отделки и большие проблемы с эргономикой.

С приборкой такая же ситуация. Она красивая, но перебор насечек и мелкий шрифт бортового компьютера неудобны.

С приборкой такая же ситуация. Она красивая, но перебор насечек и мелкий шрифт бортового компьютера неудобны.

Мультимедийка Renault Media NAV, конечно, старая, но такая же понятная, как калькулятор. В ней есть все необходимое: Bluetooth, навигатор и даже меню программирования предварительного запуска, чтобы прогревать салон перед поездкой.

Мультимедийка Renault Media NAV, конечно, старая, но такая же понятная, как калькулятор. В ней есть все необходимое: Bluetooth, навигатор и даже меню программирования предварительного запуска, чтобы прогревать салон перед поездкой.

Климат у Kaptur однозонный, блок управления выглядит весьма оригинально, но вопросов к его работе нет. В смысле, разбираться с ним полдня не надо.

Климат у Kaptur однозонный, блок управления выглядит весьма оригинально, но вопросов к его работе нет. В смысле, разбираться с ним полдня не надо.

А вот и те самые кнопки, которые зачем-то врезали под ручник. У «Дастера» там же установлен джойстик электропривода зеркал. И его присутствие в этом месте логичнее: зеркала надо отрегулировать один раз, тогда как круиз-контроль включается и выключается намного чаще.

А вот и те самые кнопки, которые зачем-то врезали под ручник. У «Дастера» там же установлен джойстик электропривода зеркал. И его присутствие в этом месте логичнее: зеркала надо отрегулировать один раз, тогда как круиз-контроль включается и выключается намного чаще.

Нарост для управления музыкой и телефоном за баранкой тоже далек от идеала. Кнопок на нем много, а изучать их назначения на ходу вообще небезопасно.

Нарост для управления музыкой и телефоном за баранкой тоже далек от идеала. Кнопок на нем много, а изучать их назначения на ходу вообще небезопасно.

Шайба управления полным приводом — решение хорошее. А вот ее расположение в кармане внизу центральной консоли напротив единственного подстаканника — не очень.

Шайба управления полным приводом — решение хорошее. А вот ее расположение в кармане внизу центральной консоли напротив единственного подстаканника — не очень.

Передние сиденья Renault Kaptur точно лучше, чем, например, у Logan, но все равно не лучшие в классе. А теперь — загадка! Кто найдет кнопку включения обогрева? Подсказка в тексте.

Передние сиденья Renault Kaptur точно лучше, чем, например, у Logan, но все равно не лучшие в классе. А теперь — загадка! Кто найдет кнопку включения обогрева? Подсказка в тексте.

Сзади в «Каптюре» с местом все очень неплохо, а профиль подушки дивана такой, что втроем тут будет удобно.

Сзади в «Каптюре» с местом все очень неплохо, а профиль подушки дивана такой, что втроем тут будет удобно.

Печалят материалы отделки, на которые жестко даже смотреть, не радует и обзорность. Передние стойки широченные, а боковые зеркала мало того, что сами по себе маленькие, так еще и подрезаны снизу. И на этом проблемы водителя, как вы догадываетесь, не заканчиваются.

Потому что взаимное расположение руля и водительского кресла придумано кем-то, кто представляет себе строение человеческого тела только по рассказам. Регулировки рулевой колонки по вылету нет, а сами кресла, пусть это уже и не кошмар из «Логана» или «Дастера», через некоторое время заставляют взмолиться о пощаде – они слишком мягкие, без поясничного подпора и сколь-нибудь ощутимой боковой поддержки

Регулировки руля по вылету нет и у Nissan Juke. Зато сиденья здесь примерно в тысячу раз лучше: удобные, с хорошей боковой поддержкой и профилем спинки, рассчитанным на человека с позвоночником. Но вот беда: чтобы их отрегулировать, надо либо быть орангутаном, либо заложить риск двух-трех переломов.

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Самый жизнерадостный интерьер в этом тесте, однозначно. Еще бы подтянуть материалы отделки...

Самый жизнерадостный интерьер в этом тесте, однозначно. Еще бы подтянуть материалы отделки...

Разметка и оцифровка у приборки «Джука» хорошая, а в бортовом компьютере есть все необходимые данные. Вот только выглядит он откровенно старым.

Разметка и оцифровка у приборки «Джука» хорошая, а в бортовом компьютере есть все необходимые данные. Вот только выглядит он откровенно старым.

Система кругового обзора — это хорошо, а невысокое качество картинки в ней — плохо. Зачастую парковать Nissan удобнее по зеркалам, чем по камерам.

Система кругового обзора — это хорошо, а невысокое качество картинки в ней — плохо. Зачастую парковать Nissan удобнее по зеркалам, чем по камерам.

Наряду с желтыми вставками, блок управления климатом (он же блок управления режимами работы управляющей электроники) — одно из самых крутых решений в «Джуке». Картинка яркая и контрастная, пиктограммы большие, а с логикой управления этой штукой разберется даже воспитанник младшей группы детского сада.

Наряду с желтыми вставками, блок управления климатом (он же блок управления режимами работы управляющей электроники) — одно из самых крутых решений в «Джуке». Картинка яркая и контрастная, пиктограммы большие, а с логикой управления этой штукой разберется даже воспитанник младшей группы детского сада.

Подлокотника между передними сиденьями у Nissan Juke нет, а кнопки включения обогрева кресел отнесены так далеко назад, что их попросту неудобно включать и выключать, сидя за рулем.

Подлокотника между передними сиденьями у Nissan Juke нет, а кнопки включения обогрева кресел отнесены так далеко назад, что их попросту неудобно включать и выключать, сидя за рулем.

Даже на фотографиях видно, что сзади в «Джуке» очень тесно. Запас для ног минимальный, а потолок низкий. Впрочем, другого от самой компактной машины теста ждать и не приходится.

Даже на фотографиях видно, что сзади в «Джуке» очень тесно. Запас для ног минимальный, а потолок низкий. Впрочем, другого от самой компактной машины теста ждать и не приходится.

Знакомьтесь, лучшие кресла в квартете: с хорошим профилем, подушкой оптимальной длины и вменяемой боковой поддержкой. Если бы еще что-то сделать с регулировками...

Знакомьтесь, лучшие кресла в квартете: с хорошим профилем, подушкой оптимальной длины и вменяемой боковой поддержкой. Если бы еще что-то сделать с регулировками...

Регулировки тут механические, и все рычаги располагаются между креслом и дверью, на которой установлен широченный подлокотник. А вот центрального подлокотника в «Джуке» нет, клавиши включения подогрева кресел установлены так, что проще на них нажимать со второго ряда, а ниша для смартфона под передней панелью своим размером и формой напоминает о временах, когда перед людьми стоял реальный выбор между кнопочными телефонами и «раскладушками».

Материалы отделки в «Ниссане» тоже не возбуждают, но в комплексе все это выглядит намного лучше, чем в Renault, а за блок управления климатом, объединенный с блоком выбора режимов управляющей электроники – дважды зачет. Сделать так, чтобы у кнопок и экрана было двойное назначение в маленькой машине – решение настолько остроумное, что отчасти перекрывает остальные промахи.

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Кажется, такой же интерьер мы уже где-то видели, да? Например, в машинах Mitsubishi лет семь-десять назад. Блок управления климатом не изменился со времен предыдущего Outlander. Того самого, у которого была «морда», как у Lancer.

Кажется, такой же интерьер мы уже где-то видели, да? Например, в машинах Mitsubishi лет семь-десять назад. Блок управления климатом не изменился со времен предыдущего Outlander. Того самого, у которого была «морда», как у Lancer.

На приборах многовато засечек, но все видно и читается хорошо.

На приборах многовато засечек, но все видно и читается хорошо.

У Mitsubishi уже есть новая, вполне приличная мультимедийка – ее ставят, например, на Eclipse Cross и Pajero Sport, а также на американский ASX, который называется Outlander Sport. У нас же машины комплектуют старым комплексом с обилием кнопок и не очень хорошей картинкой.

У Mitsubishi уже есть новая, вполне приличная мультимедийка – ее ставят, например, на Eclipse Cross и Pajero Sport, а также на американский ASX, который называется Outlander Sport. У нас же машины комплектуют старым комплексом с обилием кнопок и не очень хорошей картинкой.

Да-да, в 2017 году блок управления климатом (а это именно однозонный климат-контроль) может выглядеть вот так. Зато руки помнят, поэтому проблем — ноль. И лишь у тех, кто первый раз сел за руль после 2010 года, могут возникнуть вопросы.

Да-да, в 2017 году блок управления климатом (а это именно однозонный климат-контроль) может выглядеть вот так. Зато руки помнят, поэтому проблем — ноль. И лишь у тех, кто первый раз сел за руль после 2010 года, могут возникнуть вопросы.

У передних кресел Mitsubishi ASX странный профиль и дряблая боковая поддержка. Зато в этой тачке есть электропривод водительского сиденья и широкий центральный подлокотник. За полтора миллиона — неплохо.

У передних кресел Mitsubishi ASX странный профиль и дряблая боковая поддержка. Зато в этой тачке есть электропривод водительского сиденья и широкий центральный подлокотник. За полтора миллиона — неплохо.

Двум пассажирам и их напиткам сзади будет удобно. Потому что ASX единственная машина квартета с откидным подлокотником и подстаканниками в нем.

Двум пассажирам и их напиткам сзади будет удобно. Потому что ASX единственная машина квартета с откидным подлокотником и подстаканниками в нем.

Оказавшись после «Джука» в ASX, хочется мощно зевнуть. Потому что даже на рубеже десятилетий – когда эта машина еще только разрабатывалась – интерьерщики Mitsubishi решили особо не париться и сделали все максимально просто. Разница лишь в том, что в 2017-м «просто» – это управлять телевизором со смартфона и отправлять сообщения холодильнику, а не разогревать еду на костре.

Обзорность у ASX неплохая, эргономика понятная, а посадку вполне можно было бы назвать удобной, если бы не спинка водительского кресла. Профиль у нее такой, что человеку за рулем постоянно что-то упирается в спину (а регулировке оно не подлежит) да боковая поддержка жиденькая.

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Интерьер «Креты» незамысловат, зато он простой и понятный. Некоторыми деталями он даже напоминает салоны старых «японцев», заслуживших статус неубиваемых.

Интерьер «Креты» незамысловат, зато он простой и понятный. Некоторыми деталями он даже напоминает салоны старых «японцев», заслуживших статус неубиваемых.

Эту же приборку я хвалил еще на «Солярисе». Разлиновка отличная, цифры большие, а бортовой компьютер хоть и двухцветный, но очень удобный и напичканный данными, которые сгруппированы правильным способом.

Эту же приборку я хвалил еще на «Солярисе». Разлиновка отличная, цифры большие, а бортовой компьютер хоть и двухцветный, но очень удобный и напичканный данными, которые сгруппированы правильным способом.

Лучшая мультимедийная система в классе и одна из лучших на рынке вообще. Прорисовка и быстродействие отличные, функциональность на высоком уровне, а для любителей гаджетов есть Apple CarPlay с Android Auto.

Лучшая мультимедийная система в классе и одна из лучших на рынке вообще. Прорисовка и быстродействие отличные, функциональность на высоком уровне, а для любителей гаджетов есть Apple CarPlay с Android Auto.

Климат-контроль у Hyundai Creta однозонный, но единственное, что действительно раздражает в нем — синяя подсветка. Впрочем, другой в интерьере «Креты» все равно нет.

Климат-контроль у Hyundai Creta однозонный, но единственное, что действительно раздражает в нем — синяя подсветка. Впрочем, другой в интерьере «Креты» все равно нет.

Две розетки на 12 вольт, плюс USB и вход AUX – и все в удобном доступе.

Две розетки на 12 вольт, плюс USB и вход AUX – и все в удобном доступе.

Подогрев передних сидений у Hyundai трехступенчатый — для любителей разной степени прожарки.

Подогрев передних сидений у Hyundai трехступенчатый — для любителей разной степени прожарки.

Кресла Hyundai Creta уступают сиденьям «Джука» по крутости, но каких-то откровенных недостатков у них нет.

Кресла Hyundai Creta уступают сиденьям «Джука» по крутости, но каких-то откровенных недостатков у них нет.

Сзади в «Крете» все в порядке с запасом места и есть подогрев дивана. А подлокотника нет.

Сзади в «Крете» все в порядке с запасом места и есть подогрев дивана. А подлокотника нет.

Hyundai Creta – это, конечно, не самое высокое качество материалов, но все, что в эти материалы вставлено и врезано, не вызывает вообще никаких вопросов. Есть подогревы всего, включая лобовое стекло, а также мультимедийная система, которая на фоне устройств других участников выглядит как Playstation 4 рядом с Dendy.

В «Крете» все удобно и правильно включается и выключается. Регулировки руля и сидений щедрые, поэтому устроиться можно без проблем, а обзорность не хуже, чем у ASX, и точно лучше, чем у Juke и Kaptur. И как же удобно видеть на экране бортового компьютера индикацию выбранного режима работы фар и дворников! Почему так не делают все остальные?

####Оценка за раунд

Kaptur остался без оценки из-за эргономических просчетов и слишком простых материалов отделки.

Kaptur остался без оценки из-за эргономических просчетов и слишком простых материалов отделки.

Как едут?

Признаюсь: я питаю нежные чувства к Renault Duster и готов включить его в список важнейших автомобильных событий 21 века. Поэтому у «Каптюра» в моих глазах есть небольшая фора. В отрыве от других участников теста у меня бы не было к нему никаких претензий, потому что не было бы и завышенных ожиданий. Но они – другие машины – сегодня есть.

Болячки у Kaptur такие же, как у любой другой машины, построенной на платформе B0. Например, руль перегружен усилием и бьет на кочках, а управлять этой машиной скучнее, чем наблюдать, как растут бетонные столбы. Но – спасибо энергоемкой подвеске – на «Каптюре» и правда можно ехать быстро по каким угодно дорогам.

Быстрой езде, правда, противится четырехступенчатый «автомат». Он то дернется на переключении, то вообще забудет переключиться, то вроде вспомнит, но перейдет куда-нибудь не туда. Да, эта коробка в тысячу раз лучше каких-нибудь дешевых «роботов» с одним сцеплением, но это не значит, что она должна мне нравиться.

И за всеми этими причудами почти не получается разглядеть мотор. Он вроде бы неплохо тянет ближе к средним оборотам, но потом коробка опять чего-нибудь отчебучит – и «ой, все».

А вот вариатор Nissan Juke работает без сюрпризов. Настолько без сюрпризов, что аж раздражает. Давишь на газ – и все 117 лошадиных сил дружно вязнут в бесступенчатом болоте. Три тысячи оборотов, четыре – меняется только громкость. Поэтому «Джук», пусть он тут самый маленький и легкий, по паспортной динамике опережает только одну из самых больших и тяжелых машин квартета – Mitsubishi ASX.

Но там, где не надо рвать со светофора, а надо поворачивать и менять траекторию, Juke даст прикурить всей троице. Короткая база, низкий центр масс, плотная подвеска, точный руль – черт, а ведь этим тараканом действительно приятно управлять! Настолько приятно, что я был бы готов отдать ему первое место в этом раунде – если бы не вариатор, будь он неладен.

Ближе всех по управляемости к «Джуку» в этом тесте оказалась «Крета». Руль не перегружен ни информацией, ни усилием, но зато не пытается сломать вам руки на плохих дорогах, и с реакциями все нормально: сколько повернул, столько получил.

К тому же, на «Крете» с заблокированной муфтой и отключенным антибуксом можно даже раздать боком на какой-нибудь пустой, заснеженной и заледеневшей парковке. В то время как остальные машины этого теста будут уныло скользить передней, а не задней осью.

Подвеска «Креты» по энергоемкости ничуть не хуже «Каптюра», но по мягкости превосходит француза. Машина не так остро реагирует на стыки и трехмерные заплатки, позволяя взять ходом что-нибудь такое, что заставит соседей по потоку сильно замедлиться.

Самым невнятным оказался Mitsubishi ASX. Руль длиннющий, неиформативный, неострый и, как и в «Каптюре», любящий пробить двоечку в руки водителя на ямах. Подвеска вроде толерантна к дефектам, но в поле схватила пробой на кочке, которой остальные не поперхнулись. А коллеги зафиксировали пробои и в городе…

Но сильнее всего досаждает шумоизоляция. Да, это единственная в тесте машина на шипованных шинах, но я на 99 процентов уверен, что даже на «лете» гул от колес в салоне ASX будет заметно превышать комфортный максимум.

Зато вариатор у Mitsubishi настроен лучше, чем трансмиссия Juke. В него зашиты шесть виртуальных ступеней и, чтобы хоть немного вас развеселить, он пытается с ними играться, имитируя работу «автомата». Правдоподобности в этом мало, но всяко лучше, чем смотреть, как стрелка тахометра вообще не двигается с места.

####Оценка за раунд

Kaptur хорош в отрыве от конкурентов, а против ASX, похоже, опять сыграл его возраст.

Kaptur хорош в отрыве от конкурентов, а против ASX, похоже, опять сыграл его возраст.

Практичность

В этой дисциплине шансы «Джука» изначально близки к нулю. Багажник маленький не только по заявленным цифрам – 354 литра, но и по факту. Зато у «Ниссана» есть подпол, под которым прячется очень нестыдный отсек без лишнего хлама. Под этим подполом уместилась даже запаска. И вот это, с учетом габаритов Juke, неожиданно и приятно.

Однако на втором ряду в «Джуке» – гнетущая тоска и печаль. Дверной проем узкий, дверь открывается на небольшой угол, а свободного места нет ни по одному из жизненно важных показателей: ни для ног, ни для ступней, ни для головы. При этом диван узкий – втроем на втором ряду «Ниссана» будет совсем болезненно.

Дорожный просвет у Nissan Juke составляет 180 миллиметров, а у Mitsubishi ASX – 195 миллиметров

Дорожный просвет у Nissan Juke составляет 180 миллиметров, а у Mitsubishi ASX – 195 миллиметров

Остальные машины в этом раунде идут ноздря в ноздрю. По цифрам самый большой багажник у Hyundai Creta, хотя при осмотре кажется, что в Kaptur он не меньше. Все дело в дополнительных кармашках на стенках «Креты», которые и выкраивают примерно 20 лишних литров. Они есть и в ASX, но длина багажника с поднятыми спинками второго ряда тут меньше, отсюда и проигрыш корейцу.

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По вместимости багажник Mitsubishi ASX — третий в тесте. Его заявленный объем составляет 384 литра.

По вместимости багажник Mitsubishi ASX — третий в тесте. Его заявленный объем составляет 384 литра.

Компания Mitsubishi почему-то не указала в ТТХ к ASX объем со сложенными спинками второго ряда. Кстати, если задние кресла сложить, то получается ступенька – спинки опускаются ниже пола багажного отсека.

Компания Mitsubishi почему-то не указала в ТТХ к ASX объем со сложенными спинками второго ряда. Кстати, если задние кресла сложить, то получается ступенька – спинки опускаются ниже пола багажного отсека.

В стандартном состоянии багажник Nissan Juke мал настолько, что в него с трудом помещаются даже высокие пакеты.

В стандартном состоянии багажник Nissan Juke мал настолько, что в него с трудом помещаются даже высокие пакеты.

Если снять фальшпол, то ситуация заметно улучшится, но закладывать вещи придется через большущий порог.

Если снять фальшпол, то ситуация заметно улучшится, но закладывать вещи придется через большущий порог.

Спинки второго ряда «Джука» складываются в ровный пол. Тем не менее, что-то совсем длинное перевезти не получится, потому что это что-то, скорее всего, упрется в спинки передних сидений.

Спинки второго ряда «Джука» складываются в ровный пол. Тем не менее, что-то совсем длинное перевезти не получится, потому что это что-то, скорее всего, упрется в спинки передних сидений.

Багажник Renault Kaptur – практически идеальный параллелепипед, который вмещает 387 литров: на три больше, чем отсек ASX.

Багажник Renault Kaptur – практически идеальный параллелепипед, который вмещает 387 литров: на три больше, чем отсек ASX.

Сложенные спинки образуют почти ровный пол, а объем увеличивается до 1200 литров.

Сложенные спинки образуют почти ровный пол, а объем увеличивается до 1200 литров.

402 литра «Креты» – рекорд этого квартета. А еще у Hyundai в левом кармане есть ремешок для крепления бутылки с омывающей жидкостью.

402 литра «Креты» – рекорд этого квартета. А еще у Hyundai в левом кармане есть ремешок для крепления бутылки с омывающей жидкостью.

Со сложенными спинками второго ряда ситуация близка к «Каптюру»: почти ровный пол, но уже 1396 литров свободного места.

Со сложенными спинками второго ряда ситуация близка к «Каптюру»: почти ровный пол, но уже 1396 литров свободного места.

На втором ряду у оставшеся троицы тоже паритет. С запасом места тут все примерно одинаково, разве что высота потолка у Kaptur заметно больше. При этом у ASX есть подлокотник с парой подстаканников, а у Creta подогрев. Увы, опциональный.

Итак, четвертый в этом раунде – «Джук». Даже двоим взрослым и четырехлетнему ребенку в этой машине тесно, а в багажник с поставленным на место фальшполом стоя не поместился бумажный пакет из IKEA – не прошел по высоте.

Третье место у ASX. Он в этом тесте едва ли не самый крупный снаружи, но не балует дополнительными литрами в багажнике, проигрывая Creta и Kaptur, а также не располагает какими-то роскошествами на втором ряду, за исключением подлокотника.

Второе место получает «Крета». Да, у нее самый большой багажник, но мы уже выяснили, почему. Зато по длине отсека и по высоте под шторку кореец проигрывает Kaptur. И на втором ряду места у француза побольше.

Оценка за раунд

0 за практичность – ожидаемо для крошечного Nissan Juke.

0 за практичность – ожидаемо для крошечного Nissan Juke.

Но «Крете» уже решительно плевать на то, кто выиграл в последнем раунде. Потому что по сумме баллов Hyundai побеждает, причем с запасом. Эта машина и правда хороша по большинству параметров. Хорошо едет, богато оснащена, просторна и спереди, и сзади, но при этом, без пакетов опций, стоит дешевле остальных участников квартета! Да, салон скучноват, материалы отделки так себе, а дизайн, откровенно говоря, на любителя, но по совокупности сильных качеств нового кроссовера за эти деньги в России пока нет.

Самым большим клиренсом в этом тесте щеголяет Renault Kaptur, у которого от нижней точки до земли аж 205 миллиметров. У Creta на 15 миллиметров меньше

Самым большим клиренсом в этом тесте щеголяет Renault Kaptur, у которого от нижней точки до земли аж 205 миллиметров. У Creta на 15 миллиметров меньше

Второе место Renault Kaptur в нашем тесте наконец-то объяснило мне, почему эта машина не рубится с «Кретой» за лидерство в классе. Просто ей еще есть, куда расти. Отделка, трансмиссия, обзорность, плавность хода, управляемость – вот главные недочеты француза. Зато он красивый, большой и непробиваемый. Так что шансы есть!

А вот вновь прибывшим в Россию Nissan Juke и Mitsubishi ASX придется несладко. И если достоинства «Джука» на лицо – яркий дизайн и неплохая управляемость, то у ASX дела обстоят непонятно как. Просто он настолько средний, что выделить в нем что-то по-настоящему ценное и важное слишком сложно. Почти невозможно. А чтобы рассчитывать на успех в компании Creta и Kaptur, выделяться необходимо. Да, «Джук»? \m

Подробные ТТХ

- Hyundai Creta Renault Kaptur Mitsubishi ASX Nissan Juke
Тип двигателя Бензиновый, R4 Бензиновый, R4 Бензиновый, R4 Бензиновый, R4
Рабочий объем 1999 см³ 1998 см³ 1998 см³ 1598 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6200 143/5750 150/6000 117/6000
Макс. момент, Нм/об/мин 192/4200 195/4000 197/4200 158/4000
Тип привода Подключаемый полный Подключаемый полный Подключаемый полный Передний
Трансмиссия 6АКП 4АКП Вариатор Вариатор
Передняя подвеска Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая подвеска MacPherson, пружины
Задняя подвеска Независимая, многорычажная Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости Торсионная балка, пружины
Тормоза Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади Дисковые вентилируемые спереди и барабанные сзади Дисковые вентилируемые спереди и сзади Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
Габариты (ДхШхВ), мм 4270х1780х1630 4333x1813x1613 4365x1810x1640 4135x1765x1565
Колесная база, мм 2590 2673 2670 2530
Масса, кг. 1472-1552 1405-1426 1515 1225-1242
Макс. скорость, км/час 179 180 191 170
Разгон 0-100 км/ч, с 11,3 11,2 11,7 11,5
Расход топлива (комб.), л/100 км 8 8,9 7,7 6,3
Объем багажного отделения, л 402 387 384 354
Дорожный просвет, мм 190 205 195 180
Иллюстрации: Александр Казарин
Теги:
NissanJukeRenaultHyundaiMitsubishiASXKapturCreta
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