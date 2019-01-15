Kia раскрыла гигантский восьмиместный кроссовер

Telluride построен на той же платформе, что и недавно представленный большой кроссовер Hyundai Palisade. Однако модель Kia получилась немного длиннее и шире – на 21 и 14 миллиметров соответственно (5001 миллиметр и 1989 миллиметров). Высота обеих машин составляет 1750 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2900 миллиметров.
Вседорожник приводится в движение 3,8-литровой атмосферной «шестеркой» мощностью 295 лошадиных сил, которая работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. «В базе» модель доступна только с передним приводом, но за доплату можно заказать и полноприводную трансмиссию с электрогидравлической муфтой.
В последнем случае также появится система выбора режимов движения с шестью настройками – Smart, Eco, Sport, Comfort, Snow и AWD Lock. В первых двух случаях вся тяга подается на передние колеса, в «комфортном» и «снежном» – момент распределяется в соотношении 80:20 в пользу передней оси, а в спортивном режиме на задние колеса передается уже 35 процентов момента. При блокировке – AWD Lock – тяга распределяется в пропорции 50:50.
Среди необычного оборудования Kia Telluride есть специальная система громкой связи для общения водителя и переднего пассажира с сидящими сзади – она усиливает их голос через динамики аудиосистемы. Кроме того, у системы есть так называемый «тихий режим», в котором работают только динамики первого ряда, а остальные отключаются.
Кроме того, в оснащение модели входит проекционный дисплей, шесть USB-портов, поддержка подключения сразу двух смартфонов по Bluetooth, мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым экраном, аудиосистема Harman Kardon, беспроводная зарядка, системы поддержания рядности движения, слежения за мертвыми зонами, а также предотвращения столкновений с попутными автомобилями при перестроениях.
Новинку будут собирать на заводе в Вест-Пойнте, штат Джорджия. Продажи в США начнутся весной. Цены пока не объявлены.