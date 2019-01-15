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10:49

Kia раскрыла гигантский восьмиместный кроссовер

Компания показала в Детройте свою самую большую модель

Компания Kia представила на автосалоне в Детройте свой самый большой вседорожник – пятиметровый Telluride, который оказался крупнее даже рамного Mohave. В салоне модели, разработанной специально для американского рынка, могут поместиться до восьми человек.

Telluride построен на той же платформе, что и недавно представленный большой кроссовер Hyundai Palisade. Однако модель Kia получилась немного длиннее и шире – на 21 и 14 миллиметров соответственно (5001 миллиметр и 1989 миллиметров). Высота обеих машин составляет 1750 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2900 миллиметров.

Вседорожник приводится в движение 3,8-литровой атмосферной «шестеркой» мощностью 295 лошадиных сил, которая работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. «В базе» модель доступна только с передним приводом, но за доплату можно заказать и полноприводную трансмиссию с электрогидравлической муфтой.

В последнем случае также появится система выбора режимов движения с шестью настройками Smart, Eco, Sport, Comfort, Snow и AWD Lock. В первых двух случаях вся тяга подается на передние колеса, в «комфортном» и «снежном» момент распределяется в соотношении 80:20 в пользу передней оси, а в спортивном режиме на задние колеса передается уже 35 процентов момента. При блокировке AWD Lock тяга распределяется в пропорции 50:50.

Среди необычного оборудования Kia Telluride есть специальная система громкой связи для общения водителя и переднего пассажира с сидящими сзади она усиливает их голос через динамики аудиосистемы. Кроме того, у системы есть так называемый «тихий режим», в котором работают только динамики первого ряда, а остальные отключаются.

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Кроме того, в оснащение модели входит проекционный дисплей, шесть USB-портов, поддержка подключения сразу двух смартфонов по Bluetooth, мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым экраном, аудиосистема Harman Kardon, беспроводная зарядка, системы поддержания рядности движения, слежения за мертвыми зонами, а также предотвращения столкновений с попутными автомобилями при перестроениях.

Новинку будут собирать на заводе в Вест-Пойнте, штат Джорджия. Продажи в США начнутся весной. Цены пока не объявлены.

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