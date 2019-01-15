Kia раскрыла гигантский восьмиместный кроссовер

В последнем случае также появится система выбора режимов движения с шестью настройками – Smart, Eco, Sport, Comfort, Snow и AWD Lock. В первых двух случаях вся тяга подается на передние колеса, в «комфортном» и «снежном» – момент распределяется в соотношении 80:20 в пользу передней оси, а в спортивном режиме на задние колеса передается уже 35 процентов момента. При блокировке – AWD Lock – тяга распределяется в пропорции 50:50.