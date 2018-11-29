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11:03

Hyundai рассекретила большой кроссовер Palisade

Новый флагман оснащен бензиновым V6, кнопочным селектором трансмиссии и полным приводом HTRAC

Большой кроссовер Hyundai Palisade отпраздновал мировую премьеру в Лос-Анджелесе. Флагман корейской марки построена на новой платформе, оснащен бензиновым V6, кнопочным селектором трансмиссии и полным приводом HTRAC со специальными настройками для движения по снегу.

Структурная жесткость новой «тележки» усилена за счет использования высокопрочных сортов стали в зонах деформации и местах крепления подвески. Длина Hyundai Palisade составляет 4981 миллиметр, ширина — 1976, высота — 1750 миллиметров. Колесная база кроссовера равна 2901 миллиметру. Коэффициент лобового сопротивления — 0,33, достигнут за счет оптимизации угла наклона передних стоек, боковой облицовки заднего спойлера, использования аэродинамических панелей и дефлекторов.

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Под капотом корейского флагмана установлен 3,8-литровый V6 c системой бесступенчатого изменения фаз газораспределения Dual CVVT и непосредственным впрыском. Отдача двигателя составляет 295 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Привод может быть передним или полным HTRAС с возможностью принудительной блокировки. Система выбора режимов движения Drive Mode предлагает семь предустановленных профилей: Normal, Comfort, Eco, Sport, Smart, Sand и новый Snow со специальными настройками для движения по снегу.

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В оснащение Hyundai Palisade входит полностью светодиодная головная оптика, виртуальная приборная панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система с 10,25-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и семью USB-портами, беспроводная зарядка для смартфонов, аудиосистема Infinity с объемным звучанием, проекционный дисплей. Система связи с пассажирами задних рядов оснащена режимом Rear Sleep Mode, когда звук не передается на задние динамики.

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В салоне Palisade можно насчитать 16 подстаканников и восемь посадочных мест. Капитанские кресла с вентиляцией на втором ряду — опция.

Запустить двигатель, настроить климатическую установку, а также разблокировать двери можно удаленно через сайт MyHyundai.com или приложение Blue Link на смартфоне.

Список систем безопасности Palisade включает в себя ассистента предотвращения фронтальных столкновений с функцией определения пешеходов, систему удержания в полосе, мониторинга слепых зон, контроль поперечного трафика сзади, функцию безопасного выхода, контролирующую движение автомобилей при открытии дверей, адаптивный круиз-контроль и систему мониторинга состояния водителя.

Конкурентами Hyundai Palisade станут Toyota Highlander, Honda Pilot и Nissan Pathfinder. Собирать кроссовер будут на заводе в корейском Ульсане. Продажи в США начнутся летом 2019 года.

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