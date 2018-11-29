Hyundai рассекретила большой кроссовер Palisade

Запустить двигатель, настроить климатическую установку, а также разблокировать двери можно удаленно через сайт MyHyundai.com или приложение Blue Link на смартфоне.

Список систем безопасности Palisade включает в себя ассистента предотвращения фронтальных столкновений с функцией определения пешеходов, систему удержания в полосе, мониторинга слепых зон, контроль поперечного трафика сзади, функцию безопасного выхода, контролирующую движение автомобилей при открытии дверей, адаптивный круиз-контроль и систему мониторинга состояния водителя.