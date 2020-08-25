Угонщики разорили коллекцию старинных автомобилей

По всей видимости, преступление было совершено ещё месяц назад. Помимо упомянутого Lancia Flamina Zagato, угонщики похитили белый Alfa Romeo Spider, светло-серое купе Facel Vega и неуказанную модель Pontiac. Более того, они забрали оригинальные детали для автомобилей, которые хранились отдельно, в связи с чем полиция предполагает, что злоумышленники были изначально осведомлены об их местонахождении. Единственным автомобилем, угон которого оказался им не по силам, стал Cadillac, который намертво врос в землю за годы простоя.
Фото: francebleu.fr
Местная полиция предупредила других коллекционеров автомобилей и автоклубы о пропаже на случай, если угнанные ретро-кары или оригинальные детали неожиданно «всплывут» на аукционах.
Весной 2020 года на ферме в испанской Гетарии обнаружили стоянку с 26 машин 80-90 годов выпуска, среди которых были культовые раллийные автомобили с перебитыми номерами. Там нашли Lancia Delta HF Integrale, несколько экземпляров Mitsubishi Lancer Evolution разных поколений, в том числе редкий VI Tommi Makinen Edition, BMW M3 (E30 и E36), Peugeot 205 GTI, один из 4987 выпущенных Renault 5 Turbo, Ford Sierra RS500 Cosworth и Escort RS Cosworth. Каким-то образом в гараже нашелся даже Mercedes-Benz 190E Cosworth Evolution II, существующий всего в 502 экземплярах.