Угонщики разорили коллекцию старинных автомобилей

По всей видимости, преступление было совершено ещё месяц назад. Помимо упомянутого Lancia Flamina Zagato, угонщики похитили белый Alfa Romeo Spider, светло-серое купе Facel Vega и неуказанную модель Pontiac. Более того, они забрали оригинальные детали для автомобилей, которые хранились отдельно, в связи с чем полиция предполагает, что злоумышленники были изначально осведомлены об их местонахождении. Единственным автомобилем, угон которого оказался им не по силам, стал Cadillac, который намертво врос в землю за годы простоя.