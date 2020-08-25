14:01

Угонщики разорили коллекцию старинных автомобилей

Во Франции преступники похитили четыре ретро-кара, в том числе редкий Lancia Flamina Zagato

© francebleu.fr
Лиза Будрина
В долине Дордонь, Франция, банда угонщиков разорила коллекцию старинных автомобилей, которую за годы жизни собрал местный житель. Мужчина скончался ещё в прошлом году, а недавно его сын обнаружил пропажу: из гаража пропали четыре ретро-кара, в том числе красная Lancia Flamina Zagato, которая существует всего в 99 экземплярах. По оценкам экспертов, с продажи такой Lancia можно выручить более 400 тысяч евро (35 миллионов рублей).

По всей видимости, преступление было совершено ещё месяц назад. Помимо упомянутого Lancia Flamina Zagato, угонщики похитили белый Alfa Romeo Spider, светло-серое купе Facel Vega и неуказанную модель Pontiac. Более того, они забрали оригинальные детали для автомобилей, которые хранились отдельно, в связи с чем полиция предполагает, что злоумышленники были изначально осведомлены об их местонахождении. Единственным автомобилем, угон которого оказался им не по силам, стал Cadillac, который намертво врос в землю за годы простоя.

Reload
1 / 3

Фото: francebleu.fr

Местная полиция предупредила других коллекционеров автомобилей и автоклубы о пропаже на случай, если угнанные ретро-кары или оригинальные детали неожиданно «всплывут» на аукционах.

Весной 2020 года на ферме в испанской Гетарии обнаружили стоянку с 26 машин 80-90 годов выпуска, среди которых были культовые раллийные автомобили с перебитыми номерами. Там нашли Lancia Delta HF Integrale, несколько экземпляров Mitsubishi Lancer Evolution разных поколений, в том числе редкий VI Tommi Makinen Edition, BMW M3 (E30 и E36), Peugeot 205 GTI, один из 4987 выпущенных Renault 5 Turbo, Ford Sierra RS500 Cosworth и Escort RS Cosworth. Каким-то образом в гараже нашелся даже Mercedes-Benz 190E Cosworth Evolution II, существующий всего в 502 экземплярах.

Источник: francebleu.fr