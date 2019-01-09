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15:34

Подростки не смогли угнать со стоянки дилера спорткары и просто разбили их

Сумма ущерба превысила 800 тысяч долларов

Четверо несовершеннолетних жителей Хьюстона, штат Техас, вломились в местный дилерский центр CarMax и разбили припаркованные на стоянке машины. Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч долларов. Полиция сообщает, что пострадало более 20 автомобилей.

Предварительные выводы полиции таковы: подростки хотели угнать автомобили, но не смогли выехать с закрытой парковки. Тогда они решили разбить машины, просто врезаясь во всё, что попадалось на глаза. От их действий пострадали Dodge Challenger Scat Pack, Chevrolet Corvette Z06, Ford Mustang GT, Porsche 911 и Jaguar XE.

Двоих правонарушителей удалось задержать рядом с местом преступления, остальных полиция нашла дома. Им предъявлено обвинение в преступном причинении ущерба первой степени. Максимальное наказание за это — 25 лет тюрьмы.

В прошлом году подростки из Флориды попытались угнать автомобиль службы доставки, но не смогли – машина была оснащена механической коробкой передач. В 2016-м трое тинэйджеров угнали от дилерского центра два Dodge Charger и два Challenger, оснащенных 717-сильными двигателями. Но через два километра три из этих машин уже были разбиты.

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