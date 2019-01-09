Подростки не смогли угнать со стоянки дилера спорткары и просто разбили их

В прошлом году подростки из Флориды попытались угнать автомобиль службы доставки, но не смогли – машина была оснащена механической коробкой передач. В 2016-м трое тинэйджеров угнали от дилерского центра два Dodge Charger и два Challenger, оснащенных 717-сильными двигателями. Но через два километра три из этих машин уже были разбиты.