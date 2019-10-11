Представлен трековый электрородстер без крыши и дверей

Kinetik 07 — классический спидстер с миниатюрными лобовыми стеклами для водителя и пассажира и массивными защитными дугами за сиденьями. Основой спорткара стало легкое шасси британской марки Caterham, которая строит копии Lotus Seven. При этом 90 процентов компонентов Kinetik все же полностью оригинальные, в том числе распечатанные на 3D-принтере кузовные панели. Спорткар ориентирован на трек, хотя сертифицирован и для обычных дорог.