Представлен трековый электрородстер без крыши и дверей

Kinetik 07 — классический спидстер с миниатюрными лобовыми стеклами для водителя и пассажира и массивными защитными дугами за сиденьями. Основой спорткара стало легкое шасси британской марки Caterham, которая строит копии Lotus Seven. При этом 90 процентов компонентов Kinetik все же полностью оригинальные, в том числе распечатанные на 3D-принтере кузовные панели. Спорткар ориентирован на трек, хотя сертифицирован и для обычных дорог.
В движение Kinetik 07 приводит электрическая силовая установка мощностью 644 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента. Запас хода пока неизвестен; разгон с нуля до 100 километров в час у спорткара занимает 2,7 секунды. По словам основателя Kinetik Automotive Теодосия Теодосиева, ездить на 07 — это как «существовать в другом мире, где действуют другие законы физики». «Обычно динамика — двумерное понятие, но в случае с Kinetik существует несколько измерений».
Своим преимуществом Kinetik Automotive считает программную платформу, которая целиком создана внутри компании. Настройки бортовой системы электрокары можно задавать для каждого отдельного клиента, а также персонализировать интерфейс. Графика на приборной панели 07 меняется в зависимости от выбранного ездового режима и предоставляет только самую важную информацию: на треке это расчет времени круга, максимальная скорость и показатели работы силовой установки, а в обычное время — расчетный запас хода и заряд батареи.
В планах Kinetik Automotive — выйти на рынок США. Первой, предположительно, станет Калифорния, где фирма хочет получить статус мелкосерийного производителя. Затем компания намерена открыть представительство в Монако.