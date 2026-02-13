Новости
«Китаец» Maextro S800 продолжает громить Mercedes-Maybach S-Class

В Китае подвели итоги продаж января
Maextro S800 обошёл по продажам 7-ю серию и S-класс вместе взятых. Китайский Maextro S800 обошёл по продажам немецких конкурентов. Так, в январе автосалоны Поднебесной сумели передать клиентам 2625 автомобилей — это больше, чем суммарный результат, показанный главными рыночными конкурентами, в чисто которых прежде всего входят BMW 7-й серии и Mercedes-Maybach S-класса.
Алексей Кованов
Точные результаты таковы: Maextro S800 — 2625 шт., BMW 7-й серии — 1188 шт., Mercedes-Maybach S-класса — 1040 шт. Активнее всего суперседан китайской марки покупали жители Шэньчжэня, Гуанчжоу, Шанхая и Пекина.

Напомним, что S800 предлагает несколько версий. У последовательного гибрида имеются 1,5-литровый бензин-генератор, батарея ёмкостью 65 киловатт-часов, двух- или трёхмоторный полный привод за счёт электродвигателей.

В свою очередь, «чистый» электромобиль готов предложить современную батарею ёмкостью 95 киловатт-часов, сверхбыструю зарядку и автономность 650−670 километров (CLTC).

У Maextro S800 есть полноуправляемое шасси, адаптивная пневмоподвеска, а также продвинутый автопилот, притом — с перспективой апгрейда до четвертого уровня.

