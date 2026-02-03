Опубликовано 03 февраля 2026, 09:161 мин.
Китай официально запретил автомобильные дверные ручки в стиле Tesla
В Китае автокомпаниям запретили оснащать свои электромобили скрытыми дверными ручками как у Tesla. Решение связано с вопросами безопасности: в случае серьезной аварии или обесточивания автомобиля такие ручки могут сделать невозможным открывание дверей для спасения водителя и пассажиров.
© Carscoops
Согласно новым правилам, с 1 января 2027 года все электромобили должны будут оснащаться как наружными, так и внутренними дверными ручками, имеющими механическую функцию открывания. Это гарантирует возможность открыть двери даже при серьезных повреждениях или отсутствии электропитания.
Электрические выдвижные ручки, подобные тем, что устанавливаются на Tesla Model S или BYD Seal, в последнее время стали популярным элементом дизайна, особенно среди современных электромобилей в Китае.
Отмечается, что в КНР примерно 60% всех проданных электромобилей имеют скрытые дверные ручки.
