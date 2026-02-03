Китай официально запретил автомобильные дверные ручки в стиле Tesla

Согласно новым правилам, с 1 января 2027 года все электромобили должны будут оснащаться как наружными, так и внутренними дверными ручками, имеющими механическую функцию открывания. Это гарантирует возможность открыть двери даже при серьезных повреждениях или отсутствии электропитания.

Электрические выдвижные ручки, подобные тем, что устанавливаются на Tesla Model S или BYD Seal, в последнее время стали популярным элементом дизайна, особенно среди современных электромобилей в Китае.

Отмечается, что в КНР примерно 60% всех проданных электромобилей имеют скрытые дверные ручки.

