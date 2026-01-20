Китай рекордно сократил поставки автомобилей в Россию

Опубликовано 20 января 2026, 11:281 мин.
Китай рекордно сократил поставки автомобилей в РоссиюЭкспорт китайских автомобилей в Россию сильно снизился
Китайские автопроизводители в 2025 году сократили экспорт легковых машин в РФ на 42%. Данные Главного таможенного управления Китая свидетельствуют о значительном снижении поставок легковых автомобилей (включая микроавтобусы до 9 мест) из КНР в РФ по итогам 2025 года, сообщает ТАСС.
В количественном выражении это составляет 632,3 тыс. единиц. В денежном эквиваленте снижение оказалось еще более существенным — 44,3%. Общая стоимость поставок составила $8,46 млрд.
Отмечается, что Россия сохранила статус крупнейшего импортера китайских автомобилей в мире. На втором месте в 2025 году расположились ОАЭ, за ними следуют Великобритания, Бельгия и Мексика.
Общемировой экспорт автомобильной продукции из Китая, напротив, показал уверенный рост. Отгрузки всех типов автотранспортных средств выросли на 30% до 8,32 млн штук.
