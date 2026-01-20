Китай рекордно сократил поставки автомобилей в Россию

В количественном выражении это составляет 632,3 тыс. единиц. В денежном эквиваленте снижение оказалось еще более существенным — 44,3%. Общая стоимость поставок составила $8,46 млрд.

Отмечается, что Россия сохранила статус крупнейшего импортера китайских автомобилей в мире. На втором месте в 2025 году расположились ОАЭ, за ними следуют Великобритания, Бельгия и Мексика.

Общемировой экспорт автомобильной продукции из Китая, напротив, показал уверенный рост. Отгрузки всех типов автотранспортных средств выросли на 30% до 8,32 млн штук.

Ранее сообщалось, что за неделю сразу несколько марок переписали ценники на новые машины.