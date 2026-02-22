Китайцы вернули марку MG в Великобританию и поставили рекорд продаж

«В 2025 году MG продала более 300 тыс. автомобилей на европейском и британском рынках (из которых более 85 тыс. были проданы в Великобритании), что почти на 30% больше, чем годом ранее, и сохранила за собой позицию ведущего китайского автомобильного бренда в Европе 11-й год подряд», — отмечается в публикации CarNewsChina.

Еще в 2021 году MG перешагнул планку в 50 тыс. машин в Европе, в 2022-м впервые взял стотысячный рубеж за год, а в 2023-м продал уже 200 тыс. автомобилей. При этом в первой половине 2025-го MG обошел по продажам в Европе марку Tesla: согласно данным европейской ассоциации автопроизводителей ACEA, результат MG в этот период составил 153 тыс. автомобилей против 136 тыс. машин у Tesla.

Китайские автомобили под историческим британским брендом MG, который основан в 1924 году, хорошо продаются и в самой Великобритании. На исторической родине марки реализовано уже более 370 тыс. машин, из которых свыше 100 тыс. — электрокары.

