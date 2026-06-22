Китайцы вытеснили конкурентов из топ-5 самых дешевых кроссоверов в России

Первое место занял JAC JS3 — самый дешевый новый кроссовер в РФ. Цена машины 2023 года выпуска со скидкой 250 тыс. рублей стартует от 1,6 млн рублей. Под капотом — 109-сильный атмосферный мотор 1,6 л в паре с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом. Базовая комплектация включает фронтальные подушки, климат-контроль, аудиосистему с шестью динамиками, задние парктроники, систему стабилизации и круиз-контроль.

На втором месте — Livan X3 Pro по цене от 1,9 млн рублей за версию 2023 года «Лакшери». Переднеприводный кроссовер оснащается 103-сильным атмосферным двигателем и вариатором. В стандарте: мультируль, камера заднего вида с парктрониками, фронтальные подушки, видеорегистратор, бесключевой доступ и мультимедиа с 8-дюймовым экраном.

Третью строчку занимает Bestune T77 стоимостью от 1,9 млн рублей за базовую версию «Люкс» 2023 года. Модель комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». В оснащение входят светодиодная оптика, боковые подушки, камера заднего вида, бесключевой доступ, подогрев передних сидений, климат-контроль и 12,3-дюймовый мультимедийный экран.

Четвертое место у единственного представителя отечественного автопрома — «Москвич 3» (на базе JAC JS4) за 2 млн рублей в комплектации «Стандарт Плюс Телематика». Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с. и 6-ступенчатой «механикой». В базе: литые диски, подушки безопасности, камера заднего вида, бесключевой доступ, подогрев сидений, климат- и круиз-контроль, а также мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Замыкает пятерку Haval Jolion с минимальной ценой 2 млн рублей за автомобиль 2024 модельного года в комплектации «Комфорт» (2025 или 2026 года выпуска). Кроссовер получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с., 6-ступенчатую «механику» и передний привод. Стандартное оснащение: 17-дюймовые литые диски, галогеновые фары, климат-контроль, круиз-контроль и мультимедиа с 10-дюймовым экраном.

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