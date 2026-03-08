Китайские автогиганты переключились на экспорт: BYD и Great Wall бьют рекорды

«Китайская индустрия электромобилей все чаще ориентируется на зарубежные рынки, поскольку темпы роста на внутреннем рынке начинают замедляться. В феврале компания BYD преодолела символический рубеж. Она отгрузила за рубеж около 100 600 автомобилей, что составляет примерно 53 процента от общего объема продаж за месяц. Впервые экспорт превысил внутренние поставки», — говорится в публикации.

Это не случайность, а закономерность: ценовые войны, падение маржи и осторожность покупателей вынудили китайские компании искать новые точки роста за рубежом. Та же ситуация у Great Wall Motor — из 72 600 февральских продаж 42 600 пришлись на экспорт. Внутренний рынок, прежде поглощавший основную массу автомобилей, больше не справляется, и производители массово переориентируются на зарубежье.

Экспорт для китайских автокомпаний больше не второстепенное направление, а ключевой элемент стратегии. Только в прошлом году за рубеж отгрузили более 2,6 млн автомобилей — вдвое больше, чем годом ранее, сообщает South China Morning Post.

Внутри Китая бизнес вести все сложнее: госсубсидии сокращаются, конкуренция растет, а покупатели стали осторожнее. После стабилизации цен и завершения фазы бурного роста продажи замедлились. Компаниям, привыкшим к огромному спросу на родине, теперь нужны новые рынки сбыта.

