Китайские автомобили с пробегом в России поставили новый ценовой рекорд

Активнее всего росли цены в ряде регионов России. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средний чек на авто с пробегом увеличился на 5%, до 2,13 млн рублей.

Такой же прирост зафиксирован в Татарстане (до 1,58 млн) и Чеченской Республике (до 1,48 млн). В Москве цена выросла на 4%, остановившись на отметке 2,83 млн рублей.

Примечательно, что в некоторых регионах, включая Тюменскую, Пензенскую и Тверскую области, наблюдалось незначительное снижение средней стоимости — в пределах 1−2%.

При этом доля китайских брендов в общем объеме предложений на вторичном рынке продолжает расти. В феврале она достигла 7%, тогда как год назад составляла лишь 4%.

