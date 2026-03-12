Опубликовано 12 марта 2026, 09:141 мин.
Китайские автомобили с пробегом в России поставили новый ценовой рекорд
В России средняя цена подержанного китайского автомобиля впервые превысила 2,2 млн рублей. Согласно данным исследования Авто.ру, с которым ознакомилось агентство ТАСС, рост цен на «китайцев» с пробегом составил почти 5% за месяц (февраль). Для сравнения, другие иностранные автомобили (за исключением китайских) подорожали на вторичном рынке на 3%, их средняя цена сейчас составляет 2,35 млн рублей.
© Haval
Активнее всего росли цены в ряде регионов России. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средний чек на авто с пробегом увеличился на 5%, до 2,13 млн рублей.
Такой же прирост зафиксирован в Татарстане (до 1,58 млн) и Чеченской Республике (до 1,48 млн). В Москве цена выросла на 4%, остановившись на отметке 2,83 млн рублей.
Примечательно, что в некоторых регионах, включая Тюменскую, Пензенскую и Тверскую области, наблюдалось незначительное снижение средней стоимости — в пределах 1−2%.
При этом доля китайских брендов в общем объеме предложений на вторичном рынке продолжает расти. В феврале она достигла 7%, тогда как год назад составляла лишь 4%.
