Китайские марки в РФ ждёт жёсткая консолидация

«Мы ожидаем ощутимого снижения доли электромобилей в сегментах, где нет массового спроса. Будут значительны прорежены линейки дублирующих моделей, чтобы снизить логистические издержки и усилить маркетинг ключевых продуктов. Серый импорт европейских машин из Китая будет расти в сегменте до 160 лошадиных сил», – говорится в публикации.

Стратегии брендов будут пересмотрены: Haval сфокусируется на Jolion, Dargo, M6 и H9, Chery продолжит распродавать остатки с упором на модели Tiggo и Arrizo 8, а Geely сделает ставку на Monjaro, Atlas и новую серию Galaxy. Changan будет продвигать серию UNI и бренд Deepal. Omoda/Jaecoo столкнутся с вызовом перехода на новые поколения, а Tank, несмотря на успех моделей 300 и 500, теряет продажи из-за высоких цен и нуждается в локализации. Exeed оказался в кризисе из-за проблем с качеством, и переход на Exlantix вряд ли сможет исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Audi возродит свою самую странную модель.