При этом основной импортёром покрышек на территорию России стал Китай, поставивший продукции на олмиллиарад долларов, о чём сообщает Главное таможенное управление КНР.

По неподтверждённым данным, на данным момент «поднебесные» марки занимают около трети российского шинного рынка, а общий ассортимент брендов достигает двухсот наименований.

По мнению налитиков, дешёвые китайские шины активно вытесняют продукцию отечественных производителей, но российские власти обновили тарифы экосбора, чтобы сбалансировать