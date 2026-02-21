Китайские шинники обрушили продажи российских компаний

Китайские шинники обрушили продажи российских компанийВ 2025 году производство покрышек всех видов сократилось на 21%
При этом основной импортёром покрышек на территорию России стал Китай, поставивший продукции на олмиллиарад долларов, о чём сообщает Главное таможенное управление КНР.
По неподтверждённым данным, на данным момент «поднебесные» марки занимают около трети российского шинного рынка, а общий ассортимент брендов достигает двухсот наименований.
По мнению налитиков, дешёвые китайские шины активно вытесняют продукцию отечественных производителей, но российские власти обновили тарифы экосбора, чтобы сбалансировать
Между тем, финская компания Nokian создала инновационную шину, в которой протектор выполнен из натуральной бересты (коры берёзы).
Шина Betula пока не выпускается серийно, это концептуальная разработка. Березовая кора выступает компонентом резиновой смеси.