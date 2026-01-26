Китайский бренд IM представит новый гибридный кроссовер LS8

Как видно на официальных изображениях, над лобовым стеклом новинки расположен лидар, что указывает на наличие продвинутой системы автономного вождения. Кроссовер будет предлагаться в пятиместной или трёхрядной шестиместной версиях. Салон, судя по фото, унаследует от LS9 панель с большим 27,1-дюймовым экраном. В список опций войдут электроприводные боковые подножки.

Силовая установка — гибридная система Stellar Super Extended Range с турбомотором 1.5 (155 л.с.) и двухмоторным полным приводом мощностью 530 л.с. Будет доступно два варианта батареи: на 52,1 кВт·ч (запас хода на электротяге 268 км) и на 65,9 кВт·ч (335 км). По данным прессы, LS8 также может получить более доступную заднеприводную версию на 313 л.с., но она пока не сертифицирована.

Дебют IM LS8 ожидается в первом квартале 2026 года. Его цена, вероятно, будет ниже, чем у флагмана LS9, который в Китае стоит от 333 до 363 тысяч юаней (от 3,6 до 3.9 млн рублей).

