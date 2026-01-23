Китайский бренд представит модель дешевле флагмана Huanghai N7

Новинкой станет модель Huanghai N2, которая позиционируется как «младшая» по отношению к флагманскому N7. «Ожидаемая модель будет дешевле нынешнего Huanghai N7», — уточнили в компании. Страница автомобиля с техническими характеристиками уже доступна на российском сайте бренда.

По данным компании, пикап имеет габариты 5560×1925×1860 мм и оснащается турбированным бензиновым двигателем объёмом 2.4 литра мощностью 205 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Привод — постоянный полный (Part-time 4WD).

