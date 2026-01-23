Опубликовано 23 января 2026, 09:591 мин.
Китайский бренд представит модель дешевле флагмана Huanghai N7
В Россию привезут новый бюджетный пикап Huanghai N2. Китайская марка Huanghai объявила о планах по расширению своего модельного ряда в России: в 2026 году на рынок выведут новый, более доступный пикап Huanghai N2. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили» со ссылкой на компанию.
© Huanghai
Новинкой станет модель Huanghai N2, которая позиционируется как «младшая» по отношению к флагманскому N7. «Ожидаемая модель будет дешевле нынешнего Huanghai N7», — уточнили в компании. Страница автомобиля с техническими характеристиками уже доступна на российском сайте бренда.
По данным компании, пикап имеет габариты 5560×1925×1860 мм и оснащается турбированным бензиновым двигателем объёмом 2.4 литра мощностью 205 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Привод — постоянный полный (Part-time 4WD).
