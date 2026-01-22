Новости
В России сфотографировали редкий кабриолет Lada Niva Rodeo

Машина отличается крайне необычной внешностью
На фото сняли экспериментальный кабриолет Lada Niva Rodeo. В девяностые годы прошлого века тольяттинские фирмы «Актив» и «АБ+Пластик» создали проект «Родео» на базе классической трёхдверной «Нивы». В результате тюнинга внедорожник получил переднюю и заднюю оптику от ВАЗ-2108, а также оригинальный кузовной обвес.
Куда важнее, что создатели «Родео» срезали штатную металлическую крышу, вместо которой смонтировали стеклопластиковый колпак. Кроме того, авторы проекта предусмотрели открытую версию, где задняя часть кузова закрывалась складным верхом.

Автомобили демонстрировались на II Российском международном автосалоне 1995 года (на заглавном фото), а их производство велось до 1998 года включительно, но тираж произведённых машин неизвестен.

Долгое время было известно, что как минимум один экземпляр кабриолета дожил до наших дней — его владелец некоторое время даже публиковал небольшие заметки, но последняя запись датирована осенью 2011 года.

Между тем, как сообщает подписчик VK-паблика «Youngers Club — Первый Российский Янгтаймер Клуб» открытая Lada Niva Rodeo продолжает ездить по дорогам страны. Правда, состояние внедорожника трудно назвать даже удовлетворительным.

Кстати, в Ростове-на-Дону продают редкий отечественный автомобиль, стилизованный под Ferrari.