Китайский Geely займет завод Ford в Европе

"По словам трех источников, знакомых с ситуацией, компании ведут переговоры о том, чтобы Geely использовала производственные площади завода Ford в Европе для выпуска автомобилей для региона. Также, по словам двух других источников, знакомых с ходом переговоров, обсуждалась потенциальная структура для технологий совместного использования транспортных средств, включая автоматизированное вождение", - утверждает Reuters.

Два источника агентства утверждают, что переговоры о производстве в Европе серьезно продвинулись и на этой неделе делегация Ford направилась в Китай после двух встреч, которые состоялись на прошлой неделе в штате Мичиган, где расположена штаб-квартира Ford. В ней участвовали высокопоставленные руководители Geely и Ford.

Компания Geely отказалась от комментариев относительно переговоров, в Ford сообщили, что концерн постоянно ведет переговоры со многими компаниями по самым разным вопросам.

