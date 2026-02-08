Китайский «клон» Toyota Land Cruiser оценен в 5 млн рублей для российского рынка

Внешне V27 стилистически отсылает к классическому Toyota Land Cruiser 70, особенно в варианте с песочным окрасом кузова. Однако по габаритам новая модель крупнее японского внедорожника: ее размеры составляют 5045×1976×1894 мм при колесной базе 2900 мм. Снаряженная масса автомобиля — около 2,6 тонны.

Несмотря на брутальный внедорожный облик, конструкция iCaur V27 далека от «легендарной» классики. У автомобиля несущий кузов, а вместо традиционных неразрезных мостов использованы независимая передняя подвеска типа McPherson и задняя «многорычажка».

Технической особенностью модели является последовательная гибридная силовая установка. В ее основе — бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, который приводит генератор. Тот, в свою очередь, питает тяговый литий-ионный аккумулятор емкостью 34 кВт·ч. Привод — полный, реализованный за счет отдельных электромоторов на каждой оси. Пиковая суммарная отдача системы достигает 465 л. с, а в 30-минутном режиме непрерывной мощности — 152 л.с. Заявленные характеристики включают разгон с 0 до 100 км/ч за 6,5 с. и общий запас хода до 1100 км, из которых около 155 км автомобиль может проехать исключительно на электротяге.

Интерьер выполнен в типичном для современных китайских автомобилей стиле: компактная цифровая панель приборов и крупный центральный дисплей медиасистемы. Салон может быть сконфигурирован как с двумя, так и с тремя рядами сидений.

Ожидается, что iCaur V27 поступит в продажу на российском рынке через полгода. По предварительным данным, стартовая цена нового кроссовера составит порядка 5 миллионов рублей, отметили в «За рулем».

