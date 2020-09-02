Китайский кроссовер HiPhi X: шесть дверей без ручек и замков и продвинутая электроника

Прототип вседорожника — правда, тогда он ещё назывался HiPhi 1 — представили в 2019 году. Его оснастили силовой установкой, состоящей из аккумулятора на 96 киловатт-часов и двух электромоторов мощностью 268 лошадиных сил каждый. Производитель заявлял, что с места до 100 километров в час электромобиль разгоняется примерно за 3,6 секунды. Запас хода — 644 километра. В серию модель пойдет практически в первозданном виде, только проезжать без подзарядки сможет не больше 610 километров (NEDC), а разгоняться до ста будет за 3,9 секунды.

В оснащение товарного HiPhi X войдут автопилот третьего уровня, программируемая матричная оптика со световой индикацией, программная платформа Human Oriented Architecture (HOA), состоящая из шести контроллеров домена и 500 датчиков, а также поддерживающая стандарт 5G-V2X, и полностью электронная система открывания дверей NT Door. Все шесть дверей автомобиля управляются отдельными модулями, а открыть их можно нажатием специальной кнопки. Вариантов блокировки/разблокировки масса: через смарт-ключ, распознавание лица, виртуальный ID в смартфоне либо через специальное приложение.