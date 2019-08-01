Китайцы показали кроссовер с огромным количеством дверей

В планах компании – создание линейки «умных» электромобилей, первый из которых поступит в продажу в течение следующих двух лет.

В прошлом году другая компания из Поднебесной показала электрокроссовер с 49-дюймовой приборной панелью. В салоне этого автомобиля установлен дисплей размером 125х25 сантиметров, а еще один экран поменьше, диагональю восемь дюймов, размещен на руле. Стандартно Byton комплектуется 272-сильной электрической установкой и комплектом батарей емкостью 71 киловатт-час. Более мощная модификация включает два электродвигателя суммарной мощностью 476 сил и аккумулятором на 95 киловатт-часов. В первом случае на одной зарядке кроссовер проезжает около 400 километров, а во втором – более 500.