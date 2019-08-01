Китайцы показали кроссовер с огромным количеством дверей

За разработку модели отвечал Марк Стэнтон, экс-руководитель спецпроектов Jaguar Land Rover. По его словам, это высокотехнологичный автомобиль премиум-класса, ориентированный на рынок Китая. Кроссовер длиной 5,2 метра получил сразу девять дверей, в том числе две пары открывающихся по ходу и против хода движения и пару «крыльев чайки». При чем ни на одной из них нет дверных ручек, так как за доступ в салон отвечает система распознавания лиц. Машину укомплектовали более чем 500 датчиками и автопилотом третьего уровня, шестью вычислительными платформами и нейронной сетью, отвечающей за обработку и передачу данных.
По данным издания Autocar, в движение HiPhi 1 приводит силовая установка, состоящая из аккумулятора на 96 киловатт-часов и двух электромоторов мощностью 268 лошадиных сил каждый. Таким образом, их суммарная отдача достигает 536 сил. От нуля до 100 километров в час электромобиль разгоняется примерно за 3,6 секунды, а запас хода составляет 644 километра. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,28.
В планах компании – создание линейки «умных» электромобилей, первый из которых поступит в продажу в течение следующих двух лет.
В прошлом году другая компания из Поднебесной показала электрокроссовер с 49-дюймовой приборной панелью. В салоне этого автомобиля установлен дисплей размером 125х25 сантиметров, а еще один экран поменьше, диагональю восемь дюймов, размещен на руле. Стандартно Byton комплектуется 272-сильной электрической установкой и комплектом батарей емкостью 71 киловатт-час. Более мощная модификация включает два электродвигателя суммарной мощностью 476 сил и аккумулятором на 95 киловатт-часов. В первом случае на одной зарядке кроссовер проезжает около 400 километров, а во втором – более 500.