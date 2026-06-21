Китайский Peugeot 508 остался без запчастей после снятия машины с выпуска

Автомобиль попал в аварию в январе 2025 года, но до сих пор стоит в сервисе — завод попросту перестал поставлять необходимые детали. Речь идет о трех элементах: кронштейне усилителя бампера и двух боковинах. Без них машину нельзя считать безопасной, поэтому владелец отказывается забирать ее из ремонта.

Оригинальных запчастей нет ни у дилера, ни на складах производителя: поставщик закрылся, и завод прекратил поставки. При этом дилеры предлагают неоригинальные детали, но их качество вызывает у владельца серьезные сомнения — по его словам, они отличаются по толщине, жесткости и прочности, что создает риски при эксплуатации.

Согласно китайскому законодательству, автопроизводитель обязан обеспечивать поставку запчастей для снятых с производства моделей в течение как минимум 10 лет. Peugeot 508 выпускался на совместном предприятии Dongfeng-PSA (ныне Stellantis) и был снят с конвейера примерно в 2019 году. Формально срок обеспечения оригинальными запчастями еще не истек, но фактически обязательства не выполняются.

Ранее американцы подали в суд на Ram из-за «лишних» передач в коробке.