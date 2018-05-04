Seat помог конькобежцу установить рекорд скорости

Голландский конькобежец Кьелд Нейс смог разогнаться на льду замерзшего озера в Лапландии до 93 километров в час. Это стало возможным благодаря специально спроектированному аэродинамическому щиту, «раздвигавшему» воздух перед спортсменом. Здоровенную конструкцию тянул кроссовер Seat Ateca, которым управляла шведская гонщица Микаэла Алин-Коттулински.

Даже в обычной гонке конькобежцы достигают очень впечатляющих скоростей. По словам Нейса, завоевавшего два «золота» на олимпиаде в Пхенчхане, в самой быстрой гонке в его карьере он разогнался до 60 километров в час.

Микаэла Алин-Коттулински за рулем Seat Ateca во время рекордной попытки

На таких скоростях большую часть сил спортсмен тратит на преодоление силы сопротивления воздуха. Профессор Берт Блокен из университета Эйндховена, готовивший аэродинамический щит для рекорда, рассчитал, что уже на скорости 40 километров в час у конькобежца уходит на это 90 процентов сил.

В ходе расчетов в компьютерном комплексе вычислительной аэродинамики и натурных экспериментов в аэродинамической трубе Блокен спроектировал специальный раструб с гибкой резиновой юбкой, вплотную прилегающей ко льду. Эту конструкцию прицепили за полноприводным кроссовером Seat Ateca.

Действия конькобежца и гонщицы Микаэлы Алин-Коттулински за рулем «Сеата» согласовывал тренер Эрбен Веннемарс, сидевший с рацией на заднем сиденье кроссовера.

«Мне казалось, я лечу по льду, — делился Кьелд Нёйс впечатлениями после рекордной попытки, — ведь это было в полтора раза быстрее моей самой быстрой гонки. А когда в конце я выехал из-за щита, меня буквально отбросило назад воздухом!»

Велосипедист Жан-Клод Рюде вместе с пилотом Porsche Анри Пескароло (справа) перед рекордной попыткой

Кстати, похожие щиты используют для установления рекордов и в других дисциплинах. Например, специально для французского велосипедиста Жана-Клода Рюде фирма Porsche в конце 70-х подготовила гоночное купе 935 со специальным колпаком в задней части и юбкой под бампером. Рюде пытался преодолеть на велосипеде отметку 240 километров в час, но на ста семидесяти у него лопнула шина. К счастью, гонщику удалось удержать велосипед.

Компактный кроссовер Seat Ateca представили два года назад: технически это ближайший родственник Volkswagen Tiguan. Испанский кроссовер оснащается двигателями объёмом от 1 до 2 литров мощностью от 116 до 300 лошадиных сил.