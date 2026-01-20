Клиент заказал для Bentley Batur отделку платиной

Заказчик заставил потрудиться мастеров ателье Mulliner: так, для окраски кузова впервые использовалось целое трио эмалей, а для изготовления мягкого верха пришлось применить ткань особого оттенка, выбранного клиентом.

В салоне деревянные панели уступили место алюминиевым, а часть деталей (нулевая метка, элементы управления климатикой и некоторые другие) была выполнена из натуральной платины.

Пресс-служба британской компании называет этот экземпляр «наиболее персонифицированным», ведь покупатель даже попросил, чтобы рисунок, который проецируется при открытии дверей, был особенным.