Новости
Опубликовано 20 января 2026, 11:29
1 мин.

Клиент заказал для Bentley Batur отделку платиной

Это четвёртый по счёту родстер из шестнадцати запланированных
Bentley представила Batur отделанный платиной родстер Batur. Модель Batur создана придворным подразделением Mulliner на базе серийной модели Bentley Continental GT. Её главная особенность — полностью оригинальный кузов, притом заказчик имеет возможность заказать эксклюзивную отделку. Как, собственно, и поступил клиент, которому компания передаст экземпляр № 4.
Bentley Batur
Bentley Batur
© Bentley
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Заказчик заставил потрудиться мастеров ателье Mulliner: так, для окраски кузова впервые использовалось целое трио эмалей, а для изготовления мягкого верха пришлось применить ткань особого оттенка, выбранного клиентом.

В салоне деревянные панели уступили место алюминиевым, а часть деталей (нулевая метка, элементы управления климатикой и некоторые другие) была выполнена из натуральной платины.

Пресс-служба британской компании называет этот экземпляр «наиболее персонифицированным», ведь покупатель даже попросил, чтобы рисунок, который проецируется при открытии дверей, был особенным.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Bentley Batur

© Bentley

Читайте на тему:

Ранее Bentley представила концепт своего первого электромобиля. Притом компания сразу успокоила поклонников, заверив, что Exp 15 не предназначен для производства, а лишь «даёт намеки на дизайн будущих Bentley».