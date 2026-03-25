Клон Porsche Panamera от Huawei выйдет на рынок Китая в июне 2026 года

Aistaland GT7 — это крупный электрический лифтбек (shooting brake) с длиной 5050 мм, шириной 1980 мм и колесной базой 3000 мм. Дизайн передней части действительно вызывает ассоциации с Porsche Panamera благодаря схожей форме фар.

Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре, оснащен двумя электромоторами, активной подвеской и цифровой панелью Harmony OS. Среди ключевых особенностей — головная оптика Xpixel, способная проецировать на дорогу предупреждения о безопасности и навигационные подсказки.

Автомобиль уже прошел испытания в экстремальных погодных условиях — от -35 до +46 градусов по Цельсию.

Ожидается, что цена Aistaland GT7 составит около 300 000 юаней (около 3,7 млн рублей).

