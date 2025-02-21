Knewstar готовит вторую модель к старту продаж

Бренд Knewstar появился в России в сентябре 2024 года. Его первенцем стала модель под индексом 001 — кросс-купе, представляющее собой переименованную Geely Tugella. Тогда же анонсировали две следующие: седан D-класса и кроссовер C-класса.

Судя по недавно оформленному ОТТС, ближайшей новинкой станет 002 — он же слегка измененный Geely Atlas. Вероятно, коррекция внешности будет того же масштаба, что и у 001.