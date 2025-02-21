Knewstar готовит вторую модель к старту продаж

Knewstar готовит вторую модель к старту продажЭто будет «двойник» Geely Atlas под индексом 002
Бренд Knewstar появился в России в сентябре 2024 года. Его первенцем стала модель под индексом 001 — кросс-купе, представляющее собой переименованную Geely Tugella. Тогда же анонсировали две следующие: седан D-класса и кроссовер C-класса.
Судя по недавно оформленному ОТТС, ближайшей новинкой станет 002 — он же слегка измененный Geely Atlas. Вероятно, коррекция внешности будет того же масштаба, что и у 001.
Что касается Knewstar 001, то сейчас его предлагают по цене от 4,16 до 4,49 миллиона рублей. Кроссовер оснащается бензиновым турбомотором 2.0 в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. В комплектациях Luxury и Flagship он развивает 200 лошадиных сил, в топовой Flagship Sport — 238. Привод полный.
Уже «в базе» у 001 есть полный «зимний» пакет с подогревами передних и задних боковых сидений, лобового стекла, форсунок омывателя, руля и боковых зеркал.
Между тем в Калуге готовятся к производству машин еще одной новой марки — Tenet. Судя по снимкам, под ней будут скрываться кроссоверы Chery. Крупноузловую сборку на экс-заводе Volkswagen наладят во II квартале, а уже в III планируется перейти на производство полного цикла.