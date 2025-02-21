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Опубликовано 21 февраля 2025, 12:44
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Knewstar готовит вторую модель к старту продаж

Это будет «двойник» Geely Atlas под индексом 002
У марки Knewstar появится еще один кроссовер. В базе Росстандарта появились сведения об одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на новый автомобиль Knewstar под заводским индексом G12, пишет «Авто.ру». Ожидается, что на российский рынок новинка выйдет под названием Knewstar 002 и будет представлять собой Geely Atlas с другими шильдиками.
Knewstar 001
Knewstar 001
© Knewstar
Мария Руцкая

Бренд Knewstar появился в России в сентябре 2024 года. Его первенцем стала модель под индексом 001 — кросс-купе, представляющее собой переименованную Geely Tugella. Тогда же анонсировали две следующие: седан D-класса и кроссовер C-класса.

Судя по недавно оформленному ОТТС, ближайшей новинкой станет 002 — он же слегка измененный Geely Atlas. Вероятно, коррекция внешности будет того же масштаба, что и у 001.

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Что касается Knewstar 001, то сейчас его предлагают по цене от 4,16 до 4,49 миллиона рублей. Кроссовер оснащается бензиновым турбомотором 2.0 в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. В комплектациях Luxury и Flagship он развивает 200 лошадиных сил, в топовой Flagship Sport — 238. Привод полный.

Уже «в базе» у 001 есть полный «зимний» пакет с подогревами передних и задних боковых сидений, лобового стекла, форсунок омывателя, руля и боковых зеркал.

Между тем в Калуге готовятся к производству машин еще одной новой марки — Tenet. Судя по снимкам, под ней будут скрываться кроссоверы Chery. Крупноузловую сборку на экс-заводе Volkswagen наладят во II квартале, а уже в III планируется перейти на производство полного цикла.