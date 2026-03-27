Кнопки вызова оперативных служб не вернутся на иномарки в РФ с 1 апреля

«Введение обязательного оснащения транспортных средств, ввозимых физическими лицами, устройствами вызова экстренных оперативных служб с подключением к системе „ЭРА-ГЛОНАСС“ с 1 апреля 2026 года не планируется и переносится на более поздний срок», — приводит ТАСС сообщение Минпромторга.

В министерстве добавили, что проект соответствующего постановления правительства проходит процедуру межведомственного согласования. Дату его утверждения планируется обнародовать позднее.

Также стало известно, что в Москве стартовала крупноузловая сборка электросамокатов для кикшеринга. Ее наладили в технокластере «Москвич». На предприятии осуществляется также настройка всех систем, комплексное тестирование электроники, а также проверка исправности колёс, тормозных систем и осветительных приборов.