Новости
Опубликовано 27 марта 2026, 18:16
1 мин.

Кнопки вызова оперативных служб не вернутся на иномарки в РФ с 1 апреля

Минпромторг отложил возврат тревожных кнопок на иномарки, ввозимые в Россию. Установка устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) на автомобили, ввозимые в Россию гражданами для личного пользования, не будет обязательной с 1 апреля 2026 года. Эта дата была обозначена как срок для возврата этой меры, отмененной несколько лет назад.
Кнопка вызова экстренных служб
Кнопка вызова экстренных служб
© Lada
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«Введение обязательного оснащения транспортных средств, ввозимых физическими лицами, устройствами вызова экстренных оперативных служб с подключением к системе „ЭРА-ГЛОНАСС“ с 1 апреля 2026 года не планируется и переносится на более поздний срок», — приводит ТАСС сообщение Минпромторга.

В министерстве добавили, что проект соответствующего постановления правительства проходит процедуру межведомственного согласования. Дату его утверждения планируется обнародовать позднее.

Также стало известно, что в Москве стартовала крупноузловая сборка электросамокатов для кикшеринга. Ее наладили в технокластере «Москвич». На предприятии осуществляется также настройка всех систем, комплексное тестирование электроники, а также проверка исправности колёс, тормозных систем и осветительных приборов.