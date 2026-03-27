Опубликовано 27 марта 2026, 13:591 мин.
Не только авто: завод «Москвич» наладил выпуск непрофильной продукции
Завод «Москвич» организовал производство электросамокатов. Сервис проката «Яндекс Go», московский автомобильный технокластер «Москвич» и Департамент транспорта столицы запустили пилотный проект по локальной сборке средств индивидуальной мобильности (СИМ). В рамках тестового этапа на мощностях «Москвича» будет произведено 2 тыс. электросамокатов.
© Департамент транспорта Москвы
Электросамокаты полностью спроектированы российскими инженерами. В технокластере «Москвич» средства индивидуальной мобильности проходят полный цикл производства.
В Москве осуществляется крупноузловая сборка, настройка всех систем, комплексное тестирование электроники, а также проверка исправности колёс, тормозных систем и осветительных приборов.
Контрольные испытания включают прохождение препятствий: подъём по пятиметровым пандусам, имитацию движения по брусчатке, а также преодоление серии «лежачих полицейских».
Ранее Владимир Путин поручил проработать вопрос обновления нормативной базы, касающейся использования электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).