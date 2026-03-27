Не только авто: завод «Москвич» наладил выпуск непрофильной продукции

Электросамокаты полностью спроектированы российскими инженерами. В технокластере «Москвич» средства индивидуальной мобильности проходят полный цикл производства.

В Москве осуществляется крупноузловая сборка, настройка всех систем, комплексное тестирование электроники, а также проверка исправности колёс, тормозных систем и осветительных приборов.

Контрольные испытания включают прохождение препятствий: подъём по пятиметровым пандусам, имитацию движения по брусчатке, а также преодоление серии «лежачих полицейских».