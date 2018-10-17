Кросс-купе Skoda Kodiaq GT: новые фотографии

Длина Skoda Kodiaq GT составляет 4630 миллиметров, ширина — 1880 миллиметров, высота — 1650 миллиметров. Кросс-купе на несколько сантиметров короче и на пять миллиметров ниже обычного «Кодиака». Размер колесной базы прежний — 2791 миллиметр.
В Китае кроссовер предложат с двигателем 1.4 TSI мощностью 150 лошадиных сил, а также 2.0 TSI, отдача которого составляет 186 сил. В оснащение модели войдет цифровая приборная панель, спортивные кресла с интегрированными подголовниками, как у «заряженного» Kodiaq RS, панорамная крыша и фоновая подсветка салона.
На российском рынке Skoda Kodiaq доступен по цене от 1 389 000 рублей. Вседорожник предлагается с турбомоторами 1.4 и 2.0 TSI (125, 150 и 180 сил), а также двухлитровым дизелем мощностью 150 лошадиных сил. Коробки — шестиступенчатая «механика» или «робот» DSG.