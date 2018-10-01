Skoda представила первый RS-кроссовер

Индекс RS «Шкода» использует с 1974 года: впервые он появился на раллийных прототипах 180 RS и 200 RS. Первой же дорожной моделью стала Octavia RS, представленная в 2000 году. Через три года в линейке марки появилась 130-сильная дизельная Fabia RS, а в 2010-м — Fabia RS второго поколения со 180-сильным двигателем, оснащенным турбонагнетателем и компрессором.