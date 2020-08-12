Одна опция для Koenigsegg Jesko стоит как целый Lamborghini Aventador

Koenigsegg Naked Carbon, что буквально переводится как «голый карбон», представляет собой «чистый» углепластик, с которого вручную удаляют слой эпоксидной смолы, оставшийся после запекания деталей в автоклаве. Огромная стоимость кузова из этого материала объясняется трудоёмким процессом обработки, так как небольшая погрешность в полировке может привести к нарушению структуры рисунка.
Кроме того, «голый карбон» более устойчив к царапинам, чем лакированное покрытие, и иначе выглядит – свет отражается не ото всей поверхности, а от каждой нити по отдельности, создавая необычный визуальный эффект.
Manny Khoshbin
Однако и другие опции в конфигураторе стоят немало. Например, за окраску в красный, синий, зелёный или фиолетовый цвета будущему владельцу придётся за отдать 346,1 тысячи долларов (более 25 миллионов рублей или стоимость Rolls-Royce Cullinan). Есть и «бюджетные» варианты оттенков, Apple Red и Sweet Mandarin, которые стоят как новый Chevrolet Cotvette (63,3 тысячи долларов или 4,6 миллиона рублей).
Мэнни Хошбин не поскупился на дополнительные опции, так что итоговая цена его Jesko превысила 3,4 миллиона долларов (250 миллионов рублей). И это далеко не предел: дороже стоит Jesko в исполнении Absolut — более четырёх миллионов долларов или 298 миллионов рублей.
В коллекцию Хошбина, помимо Koenigsegg Jesko, входят Koenigsegg Gemera, а также McLaren Speedtail, Ford GT, Mercedes-AMG One и Porsche 935.
Видео: Manny Khoshbin
Что же касается материала Naked Carbon, то в арсенале Koenigsegg имеется уникальная модель, полностью изготовленная из «голого карбона» – построенная в единственном экземпляре Regera, которая весит на 20 килограммов легче стандартной модели.