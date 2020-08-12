Одна опция для Koenigsegg Jesko стоит как целый Lamborghini Aventador

Koenigsegg Naked Carbon, что буквально переводится как «голый карбон», представляет собой «чистый» углепластик, с которого вручную удаляют слой эпоксидной смолы, оставшийся после запекания деталей в автоклаве. Огромная стоимость кузова из этого материала объясняется трудоёмким процессом обработки, так как небольшая погрешность в полировке может привести к нарушению структуры рисунка.

Кроме того, «голый карбон» более устойчив к царапинам, чем лакированное покрытие, и иначе выглядит – свет отражается не ото всей поверхности, а от каждой нити по отдельности, создавая необычный визуальный эффект.